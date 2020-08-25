Факты давления, а также ущемления гражданских прав представителей спортивной отрасли будут тщательно фиксироваться и направляться в международные инстанции и федерации. Подобные инциденты могут затруднить проведение крупных турниров в Беларуси.





Также возможно введение санкций в отношении причастных к репрессиям чиновников и функционеров. Не исключается, что такие лица будут вноситься в «черный список» ЕС, что повлечет за собой запрет на въезд в страны Европейского союза. Кроме того, будет вестись речь об аналогичных мерах в отношении их родственников.





Напомним, ранее спортивная общественность выступила с требованием провести повторные выборы президента Беларуси, прекратить насилие со стороны силовиков, реабилитировать политических заключенных. Среди подписавшихся много известных белорусских спортсменов – Александра Герасименя, Павел Санкович, Ольга Мазуренок, Анна Гуськова, Марина Арзамасова, Александра Романовская и другие.





В последнее время стали появляться сообщения о том, что на некоторых подписантов оказываться давление с требованием отозвать подписи. В противном случае спортсменам грозят увольнением или лишением денежных премий или стипендий.