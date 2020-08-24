УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает Twitter организации.
Напомним, победителем турнира стала мюнхенская “Бавария”, обыграв в финале французский “ПСЖ”.
Вратарь: Мануэль Нойер (“Бавария”).
Защитники: Хуан Бернат (“ПСЖ”), Йозуа Киммих (“Бавария”), Преснел Кимпембе (“ПСЖ”), Маркиньос (“ПСЖ”).
Полузащитники: Марсель Забитцер (“РБ Лейпциг”), Анхель Ди Мария (“ПСЖ”), Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити”), Серж Гнабри (“Бавария”).
Нападающие: Роберт Левандовски (“Бавария”), Эрлинг Холанд (“Боруссия” Дортмунд/”Зальцбург”).
21:14 24/08/2020
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