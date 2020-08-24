Экс-генсек НОК — Равкову: не тот народ. Не повезло. Не рабы

Ну, теперь понятно. Спасибо, что объяснили. Слишком много в Беларуси людей. Нагрузку создают. Пора уезжать, наверное. Или место освободить. Или не мешать силовикам самим на себя зарабатывать.





Иногда лучше молчать, чем говорить.





Думал, что шедевр — это министр обороны. Но нет. Нет предела совершенству. Не тот народ. Не повезло. Не рабы. А земля, да... Ваша. Точно. По полочкам разложили, — написал Котов в Facebook.





Котов отреагировал на этот пост госсекретаря Совбеза:





"Не перестаю удивляться тому сладострастию, с которым некоторые "несогласные и протестующие" восхищаются в телеграм-каналах по поводу разнобойного махания флажками в Литве, Польше, даже США, Канаде в поддержку протестов в Беларуси. Причем любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель — ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический "патриотизм" вдруг вспыхивает, когда попросят. В связи с этим вопрос к тем, кто так умилен заграничными подпрыгиваниями: вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу? Сейчас на меня закричат: "Это наша земля, родная и неповторимая, мы никуда не должны ехать!" — и это правильно, наша. Тогда и опирайтесь на нее, а не на импортные эмоции".



