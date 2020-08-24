АБФФ разослала клубам высшей лиги письмо, в котором предупредила о недопустимости использования политических жестов.





«АБФФ обращает внимание, что футбол как олимпийский вид спорта должен оставаться нейтральным в политических, религиозных, этнических, расовых и других вопросах. Международные футбольные организации, такие как ФИФА и УЕФА, придерживаются этого правила и требуют, чтобы его не нарушали все их члены.





На матчах под эгидой АБФФ, состоявшихся в период с 21 по 23 августа 2020 года, имели место случаи использования игроками команд жестов, предметов одежды, надписей на экипировке, связанных с открытым проявлением своих политических предпочтений. В данных случаях футбол использовался не только как средство для достижения спортивного результата, но и как площадка для политической пропаганды.





Определенная символика, лозунги, жесты, украшения и предметы одежды в настоящее время активно применяются в целях политической рекламы и идентификации политических взглядов. Напоминаем вам, что футбольные матчи и связанные с ним церемониальные мероприятия должны оставаться свободными от проявления своих политических предпочтений со стороны игроков и официальных лиц (тренеров, судей, инспекторов и др.), – говорится в письме за подписью генерального секретаря АБФФ Жардецкого.





Отметим, что перед выборами президента Беларуси АБФФ опубликовала часть речи Александра Лукашенко с хэштегом #БеларусьОднаНеОтдадим, то есть фактически агитируя за Лукашенко, а сейчас там заявляют о "недопустимости использования политических жестов".



Напомним, многие игроки из разных лиг в эти выходные праздновали голы поднятым вверх кулаком и знаком victory. Символ сердечко, кулак и знак победы является символом объединенного штаба Светланы Тихановской на прошедших президентских выборах.





«Крумкачы» вышли на матч первой лиги в майках, на которых было написано «Мы з народам».





Также футболисты играли с белыми лентами на руках, которые являются символом движения за честные выборы.





Кстати, несколько месяцев по всему миру во всех видах спорта выражают поддержку чернокожему населению планеты (движение Black Lives Matter). Спортсмены встают на одно колено, на майки, спортивные площадки и стадионы наносятся надписи.







