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Ивулин: Всего два раза видел Никиту Кривцова, но ни за что не поверю, что он наложил на себя руки

Журналист Tribuna.com Александр Ивулин рассказал о знакомстве с болельщиком Никитой Кривцовым, которого нашли мертвым в Минске.

«В воскресенье в Минске было невероятно.

Жаль, этого не увидел Никита Кривцов. Мы познакомились пару месяцев назад. Он был подписчиком канала «ЧестнОК» и очень топил за белорусский футбол. Никите сильно хотелось, чтобы на матче Лиги наций в Тбилиси белорусы поддерживали нашу «националку» с бело-красно-белыми шарфами. Один из них он подарил мне.

Никита больше не увидит ни одного матча. В воскресенье его нашли повешанным. Я всего два раза видел этого парня, но ни за что не поверю, что он наложил на себя руки. Не хватает слов, чтобы описать беспредел, который сегодня творится в нашей стране.

Но сейчас самое главное, у Никиты остались жена и ребенок. В instagram прикрепил карту его супруги.



Верю в солидарность белорусов. Жыве!» – написал Ивулин.
Источник: tribuna.com
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