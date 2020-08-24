Ивулин: Всего два раза видел Никиту Кривцова, но ни за что не поверю, что он наложил на себя руки
Журналист Tribuna.com Александр Ивулин рассказал о знакомстве с болельщиком Никитой Кривцовым, которого нашли мертвым в Минске.
«В воскресенье в Минске было невероятно.
Жаль, этого не увидел Никита Кривцов. Мы познакомились пару месяцев назад. Он был подписчиком канала «ЧестнОК» и очень топил за белорусский футбол. Никите сильно хотелось, чтобы на матче Лиги наций в Тбилиси белорусы поддерживали нашу «националку» с бело-красно-белыми шарфами. Один из них он подарил мне.
Никита больше не увидит ни одного матча. В воскресенье его нашли повешанным. Я всего два раза видел этого парня, но ни за что не поверю, что он наложил на себя руки. Не хватает слов, чтобы описать беспредел, который сегодня творится в нашей стране.
Но сейчас самое главное, у Никиты остались жена и ребенок. В instagram прикрепил карту его супруги.
Верю в солидарность белорусов. Жыве!» – написал Ивулин.
Источник: tribuna.com
14:26 24/08/2020
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