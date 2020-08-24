«В воскресенье в Минске было невероятно.





Жаль, этого не увидел Никита Кривцов. Мы познакомились пару месяцев назад. Он был подписчиком канала «ЧестнОК» и очень топил за белорусский футбол. Никите сильно хотелось, чтобы на матче Лиги наций в Тбилиси белорусы поддерживали нашу «националку» с бело-красно-белыми шарфами. Один из них он подарил мне.





Никита больше не увидит ни одного матча. В воскресенье его нашли повешанным. Я всего два раза видел этого парня, но ни за что не поверю, что он наложил на себя руки. Не хватает слов, чтобы описать беспредел, который сегодня творится в нашей стране.





Но сейчас самое главное, у Никиты остались жена и ребенок. В instagram прикрепил карту его супруги.













Верю в солидарность белорусов. Жыве!» – написал Ивулин.