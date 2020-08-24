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Александра Романовская: «После моего заявления о выборах было вынесено постановление, что мне и другим ребятам частично урезают стипендии»

Белорусская фристайлистка Александра Романовская рассказала о том, что ей урезают стипендию после высказывания про выборы.



– Как я понял, в твоей Серебрянке тоже проходили активные акции протеста.

– Да. Крики, взрывы, вопли, бегающие люди… Из-за всего этого появилось ощущение, что в стране началась война. Это было страшно. Но я очень приятно была удивлена своим районом. Бытует стереотип, что в Серебрянке живут одни алкоголики и маргиналы, но это не так. Жители района доказали, что могут объединиться и проявлять свою позицию, несмотря на страх.

– И все же: почему ты не вышла на улицу к демонстрантам? Не пускали родители и тренеры?

– Каждый день хотела выйти на улицу, но, во-первых, мои близкие волновались за меня, а во-вторых, у меня папа лежит дома с инсультом, и я чувствую свою ответственность за него. Понимала: если задержат, то матери будет без меня очень тяжело. Это, наверное, основная причина, почему никуда не шла.

Кроме того, имея отношение к госструктуре, спортсмен тоже становится частью системы. И, к сожалению, из-за действий одного человека может пострадать вся команда, люди, не имеющие к ним абсолютно никакого отношения. Когда задержали альтернативных кандидатов в президенты, не смогла смолчать. Все это происходило безосновательно и меня просто обескуражило.

И после моего заявления пострадала не только я, но и мои тренеры, другие спортсмены. Было вынесено постановление, что мне и другим ребятам частично урезают стипендии.

– Лишь за твое высказывание?

– Как я поняла, да. Все не очень аргументированно было, и никто четких ответов не давал.

– Это решение приняло Министерство спорта?

– Без понятия. В это уже не лезла. Все было довольно ожидаемо. Готова нести ответственность за свои слова, но не считаю правильным наказывать за них и мое ближайшее окружение. Как это понимать? Это игра с моей совестью? Из-за того, что пострадали другие ребята, мне, правда, было неловко.

– Как партнеры по сборной на это отреагировали?

– Слава Богу, у нас в команде ребята и тренеры понимающие. Поэтому никакого негатива в мою сторону не было, – сказала Романовская.
Tribuna
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