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Павел Нехайчик: если честно, общаться сейчас о футболе никакого желания нет

Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик поделился мнением о матче с "Неманом" (2:0).

"Если честно, общаться сейчас о футболе никакого желания нет. Переживания и эмоции направлены на совершенно другую тему. Сегодняшний матч? Просто вышли и делали свою работу.

Гродненцы в нынешнем году выступают очень неплохо, находятся достаточно высоко в таблице. Могу сказать за себя: даже не ожидал, что соперник будет действовать настолько смело, стараться играть первым номером. Хотя никаких особых сюрпризов не преподнес. Добротная команда, с которой интересно мериться силами. Мой гол с углового? Если отличился подобным образом уже дважды за сезон, значит, стоит говорить о закономерности. Каждая конкретная ситуация уникальна, складывается из многих факторов. Работаем над "стандартами" на тренировках, и в матчах порой получается выжимать из данного компонента максимум.

После того как счет увеличился до 2:0, стало чуть спокойнее. Да, "Неман" временами смотрелся опаснее, быстрее, агрессивнее. Но и мы выдали несколько хороших отрезков, благодаря чему праздновали важную победу", цитирует футболиста пресс-служба.
Прессбол
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