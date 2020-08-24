"Если честно, общаться сейчас о футболе никакого желания нет. Переживания и эмоции направлены на совершенно другую тему. Сегодняшний матч? Просто вышли и делали свою работу.





Гродненцы в нынешнем году выступают очень неплохо, находятся достаточно высоко в таблице. Могу сказать за себя: даже не ожидал, что соперник будет действовать настолько смело, стараться играть первым номером. Хотя никаких особых сюрпризов не преподнес. Добротная команда, с которой интересно мериться силами. Мой гол с углового? Если отличился подобным образом уже дважды за сезон, значит, стоит говорить о закономерности. Каждая конкретная ситуация уникальна, складывается из многих факторов. Работаем над "стандартами" на тренировках, и в матчах порой получается выжимать из данного компонента максимум.





После того как счет увеличился до 2:0, стало чуть спокойнее. Да, "Неман" временами смотрелся опаснее, быстрее, агрессивнее. Но и мы выдали несколько хороших отрезков, благодаря чему праздновали важную победу", цитирует футболиста пресс-служба.







