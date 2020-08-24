Хоккей. Финляндия готова провести часть ЧМ-2021 у себя
В случае необходимости Финляндия рассмотрит возможность принять у себя чемпионат мира 2021 года. Об этом сообщил президент Финской хоккейной ассоциации Харри Нуммеля. Кроме того, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о намерении начать переговоры с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) о проведении ЧМ-2021 совместно не с Беларусью, а с другой страной.
В свою очередь, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс заявил, что первоочередная задача — начать переговоры с ИИХФ, и это будет делать Министерство образования и науки. Он добавил, что если сложившаяся ситуация сохранится, Латвия поддержит перенос чемпионата из Беларуси в другую страну.
ИИХФ, напротив, не планирует переносить чемпионат мира 2021 года в какое-либо другое место и не хочет делать никаких политических заявлений. Если Международная федерация хоккея откажется переносить турнир из Минска, а ситуация в Беларуси не изменится, Латвия может отказаться от проведения своей части чемпионата.
На вопрос, подумает ли Финляндия о том, чтобы принять у себя дома чемпионат мира 2021 года, Нуммеля ответил утвердительно, передает belarushockey.com.
"Конечно, мы будем рассматривать возможность проведения чемпионата мира, если ИИХФ придет к выводу, что следует искать новое место проведения чемпионата", — сказал функционер.
Финляндия уже принимала два чемпионата мира за последнее десятилетие и примет чемпионат в 2022 году. Нуммеля отмечает, что даже часть проведения турнира требует много ресурсов.
Если Латвия откажется от проведения ЧМ-2021, ей придется заплатить штраф в размере 930 000 евро.
Грядущий чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.
11:17 24/08/2020
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