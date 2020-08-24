+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Мюнхенская "Бавария" выиграла Лигу чемпионов

Мюнхенская "Бавария" выиграла футбольную Лигу чемпионов, победив в финале со счетом 1:0 французский клуб "Пари Сен-Жермен".

REUTERS

Обе команды показали чрезвычайно результативный футбол в этом турнире, но вопреки предсказаниям футбольных комментаторов, ожидавших множество голов, первый тайм завершился с сухим счетом.

Игра была напряженной и довольно ровной, хотя у "Баварии" была пара хороших голевых моментов. Роберт Левандовский, забивший в этом сезоне уже более 50 голов, попал в штангу.

После перерыва золотой шанс сравнять счет не использовал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, пишет Русская служба Би-би-си.

Счет открыл на 59 минуте второго тайма полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, игравший в прошлом за ПСЖ. Он отправил мяч в сетку головой после навеса на штрафную площадку.

Все попытки парижского клуба сравнять счет разбивались об организованную защиту баварцев и отличную игру их вратаря Мануэля Нойера.

"Бавария" стала первой в истории Лиги чемпионов командой, выигравшей все матчи этого турнира на пути к победе.

Это шестая победа "Баварии" в Лиге чемпионов и второй хэт-трик в истории клуба: баварцы выиграли в этом сезоне также Бундеслигу и кубок Германии.

Для "Пари Сен-Жермен", несмотря на очередную победу в чемпионате Франции и отличную игру в этом сезоне, европейский кубок по-прежнему остается мечтой.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]