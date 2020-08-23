Сергей Кайко: Басков, показушно отхлебывающий из горла под песню про Саню, это аттракцион какой-то совсем уж нечеловеческой пошлости
Бывший главный редактор "Прессбола" Сергей Кайко высказался по поводу отвратительной выходки генерального директора ХК "Динамо-Минск" Дмитрия Баскова.
"Басков, показушно отхлебывающий из горла под песню про Саню, это аттракцион какой-то совсем уж нечеловеческой пошлости. Прежде всего эстетической.
Страшно подумать, что они считают, будто это круто... Это не круто. Это дно. Хуже только затариваться в "Табакерке".
Короче, содрогнитесь, кто еще не...", — написал Кайко в Фэйсбук.
13:31 23/08/2020
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