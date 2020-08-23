











"Басков, показушно отхлебывающий из горла под песню про Саню, это аттракцион какой-то совсем уж нечеловеческой пошлости. Прежде всего эстетической.





Страшно подумать, что они считают, будто это круто... Это не круто. Это дно. Хуже только затариваться в "Табакерке".

Короче, содрогнитесь, кто еще не...", — написал Кайко в Фэйсбук.



