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Сергей Кайко: Басков, показушно отхлебывающий из горла под песню про Саню, это аттракцион какой-то совсем уж нечеловеческой пошлости

Бывший главный редактор "Прессбола" Сергей Кайко высказался по поводу отвратительной выходки генерального директора ХК "Динамо-Минск" Дмитрия Баскова.




"Басков, показушно отхлебывающий из горла под песню про Саню, это аттракцион какой-то совсем уж нечеловеческой пошлости. Прежде всего эстетической.

Страшно подумать, что они считают, будто это круто... Это не круто. Это дно. Хуже только затариваться в "Табакерке".
Короче, содрогнитесь, кто еще не...", — написал Кайко в Фэйсбук.
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