+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Слуцке прошёл футбольный матч без зрителей. В тишине было слышно, как все ругаются матом

В матче слуцкая команда проиграла — 1:2. Но это был один из самых необычных матчей в истории слуцкого футбола.

Так как на трибунах почти никого не было (кроме технического персонала и сотрудников СМИ), на стадионе было тихо. Так тихо, что было слышно, как ругаются матом. Все. И футболисты, и судьи, и тренеры, и игроки на скамье запасных.

Обычно такое не слышно, когда трибуны гудят, рассказали «Кур'еру» те, кто невольно из-за забора прислушивался к ходу игры. Но в этот раз слова, которые использовались для связки фраз и высказывания эмоций, были слышны отчётливо, пишет сайт местного издания "Инфо-курьер". 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]