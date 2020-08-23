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Лукашенко — Тихону: «В отличие от других ты оказался патриотом»

После своего выступления на митинге в Гродно 22 августа Александр Лукашенко встретил известного белорусского метателя молота Ивана Тихона. Он обнял атлета и поблагодарил его. Видео эпизода выложено в телеграм-канале «Пул Первого».


— Спасибо тебе, дорогой, в отличие от других ты оказался патриотом. Встретимся — поговорим, спасибо, Ваня, спасибо, — сказал Лукашенко.

Добавим, что фраза «в отличие от других» — это, вероятно, отсылка к высказыванию другого известного белорусского метателя молота, главы БФЛА Вадима Девятовского, которое тот сделал 21 августа.

Напомним, Девятовский, который ранее всегда поддерживал власть, написал в Facebook: «Лукашенко не мой президент». Тогда же он подтвердил, что это действительно его высказывание, а сделать его попросил его брат Олег. Позже «Трибуна» сообщила, что брат Вадима попал в больницу в тяжелом состоянии после попытки суицида.

Кроме того, это может быть отсылкой к открытому письму спортсменов и людей, связанных со спортом, которое подписало более 250 человек. В нем они требуют новых выборов и прекращения насилия. Письмо подписали в том числе такие известные спортсмены и тренеры, как Левченко, Козеко, Мазуренок, Арзамасова, Романовская, Попов, Асанов, Удрис, Герман и многие другие, пишет TUT.BY
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