Цинизм дня













Среди участников акции оказалась женская сборная Беларуси по велоспорту. Вернее, ее часть — в составе четырех человек.





"Об акции узнали в соцсетях. По собственной инициативе решили принять участие в велопробеге", — объясняют спортсменки.





На точку сбора дамы прибыли в той самой форме, которую надевают на соревнования — алые лосины, майки с надписью "Belarus", профессиональные бутсы, шлемы. Свои имена называть отказались.



