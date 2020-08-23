Цинизм дня
Корреспонденты "Московского комсомольца" опубликовали репортаж из Минска с велопробега "За Беларусь". Как пишет российское издание, в нем приняли участие представительницы сборной Беларуси по велоспорту.
Среди участников акции оказалась женская сборная Беларуси по велоспорту. Вернее, ее часть — в составе четырех человек.
"Об акции узнали в соцсетях. По собственной инициативе решили принять участие в велопробеге", — объясняют спортсменки.
На точку сбора дамы прибыли в той самой форме, которую надевают на соревнования — алые лосины, майки с надписью "Belarus", профессиональные бутсы, шлемы. Свои имена называть отказались.
10:46 23/08/2020
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