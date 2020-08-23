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В белфутболе новая традиция — праздновать гол победным жестом команды Тихановской

Вчера в игре с солигорским «Шахтером» игрок «Ислочи» Николай Януш оформил дубль, его команда победила со счетом 4: 2. Свой гол футболист отпраздновал на поле знакомым многим жестом: одна рука вскинута вверх с жестом победы, виктории, вторая — сжатый кулак.


Это символические жесты объединенной команды Светланы Тихановской на президентских выборах, пишет "Наша Нива".

Нападающий минского «Динамо» Евгений Шикавка на тот же манер отметил свой гол, забитый вчера в ворота «Слуцка». 

 

К флешмобу в игре с «Городеей» присоединился Олег Никифоренко, полузащитник брестского «Руха». После результативной атаки он поднял руки с уже узнаваемыми символами, этот момент поймала камера.

 

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