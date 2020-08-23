Александр Руммо про видео с Басковым: Это лютый треш

- Видели ли вы видео с Дмитрием Басковым?





– Как и многие я это видел. Вообще, это лютый треш! Меня, честно говоря, больше всего поразил не Басков, который пьет водку, я тоже могу выпить, и не песня про Сашу, который должен остаться – это можно применить к любым Александрам и Санькам нашей страны. Больше всего меня возмущает тот факт, что какой-то коллаборационист, который едет в этой машине, сливает это говно в сеть. Для меня это какая-то нереальная история. Это показывает, насколько все катится не туда, – сказал Руммо.