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Александр Руммо про видео с Басковым: Это лютый треш

Главный тренер юношеской сборной Беларуси Александр Руммо поделился мнением о видео, на котором генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков пьет из бутылки, предположительно, крепкий алкоголь.

- Видели ли вы видео с Дмитрием Басковым?

– Как и многие я это видел. Вообще, это лютый треш! Меня, честно говоря, больше всего поразил не Басков, который пьет водку, я тоже могу выпить, и не песня про Сашу, который должен остаться – это можно применить к любым Александрам и Санькам нашей страны. Больше всего меня возмущает тот факт, что какой-то коллаборационист, который едет в этой машине, сливает это говно в сеть. Для меня это какая-то нереальная история. Это показывает, насколько все катится не туда, – сказал Руммо.
Tribuna
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