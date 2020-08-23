Азаренко о ситуации в Беларуси: «Надеюсь, голос народа услышат»













«Это очень сложная тема. Если честно, у меня сердце кровью обливается, когда я вижу то, что происходит. Потому что сейчас я не могу там находиться и полностью разобраться в ситуации, и это очень грустно. Очень грустно, и это очень трудно обсуждать.





Но я надеюсь, что насилие немедленно прекратится, потому что это ужасно. Я даже не могу говорить без слез.





Надеюсь, голос народа услышат. Повторюсь, это очень сложная тема. Я не хочу, чтобы мои слова кто-нибудь использовал в своих целях, поэтому буду делать то, что считаю нужным, не привлекая к этому внимания медиа, которые все вывернут по-своему», – сказала Азаренко.