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Азаренко о ситуации в Беларуси: «Надеюсь, голос народа услышат»

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко прокомментировала политическую ситуацию в Беларуси, где уже две недели идут массовые протесты против Александра Лукашенко.




«Это очень сложная тема. Если честно, у меня сердце кровью обливается, когда я вижу то, что происходит. Потому что сейчас я не могу там находиться и полностью разобраться в ситуации, и это очень грустно. Очень грустно, и это очень трудно обсуждать.

Но я надеюсь, что насилие немедленно прекратится, потому что это ужасно. Я даже не могу говорить без слез.

Надеюсь, голос народа услышат. Повторюсь, это очень сложная тема. Я не хочу, чтобы мои слова кто-нибудь использовал в своих целях, поэтому буду делать то, что считаю нужным, не привлекая к этому внимания медиа, которые все вывернут по-своему», – сказала Азаренко.
Tribuna
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