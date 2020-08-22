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Николай Януш: огонь бушует в моей груди. Я просто оцепенел от жестокости к моим мирным белорусам

Форвард "Ислочи" Николай Януш, отметившийся дублем в матче чемпионата страны с "Шахтером" (4:2), прокомментировал празднование своих голов, а также высказался на тему ситуации, происходящей в стране.

- Расскажите про свое празднование взятий ворот "Шахтера". Две поднятые вверх руки со знаком "виктория" и сжатым кулаком — проявление солидарности с белорусским народом?

- В этих жестах совсем нет политики, как многие их трактовали для себя. В них мой крик души, огонь, который бушует в моей груди уже больше недели. Мой посыл направлен тем людям, которые пострадали в результате насилия, которые проявляют сейчас солидарность в борьбе с насилием. Кадры, которые я увидел на прошлой неделе, повергли меня в шок и ужас. Я просто оцепенел от жестокости к моим мирным Белорусам. У меня пропал аппетит, я перестал улыбаться, перестал спокойно спать и не мог не о чем другом думать. Тренироваться для меня казалось таким пустяковым, ничего не значащим делом. И моя реакция после гола — это взрыв вулкана, который был у меня внутри.

- Как смотрите на ту ситуацию, которая происходит в Беларуси?

- Вообще, я не хочу разделять белорусов по их политическим взглядам. Мне больно смотреть, что сейчас происходит в стране. Мне хотелось бы, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась. Не хочу, чтобы это повторилось снова. Я за Мир в нашей любимой Беларуси!

- Вы могли когда-нибудь представить, что все это возможно в Беларуси?

- Никогда. Мне всегда хотелось, чтобы во всем мире больше узнавали о Беларуси. Что есть такая замечательная страна, что в ней такие замечательные люди. Всегда привожу в пример Сашу Глеба, который говорил: "Да из-за меня эти футболисты хоть узнали, где Беларусь находится". Я вот за это. А то, что сейчас происходит… Я не хочу такой славы. Даже в кошмарном сне не мог представить, что белорусы могут так обходиться с белорусами.
Прессбол
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