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Лука Дончич установил рекорд франшизы и переписал историю НБА

Защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич набрал 13 очков, 10 подборов и 10 передач в третьем матче серии первого раунда плей-офф с "Лос-Анджелес Клипперс", передает ru.oxu.az со сссылкой на Чемпионат

Дончич стал первым игроком в истории франшизы "Маверикс", который оформил трипл-дабл в матче плей-офф. Кроме того, в возрасте 21 года и 175 дней Дончич стал третьим самым молодым игроком в истории НБА, набравшим трипл-дабл в игре плей-офф.

Только Мэджик Джонсон (20 лет 238 дней) и Леброн Джеймс (21 год 113 дней) оформляли трипл-даблы в плей-офф в более раннем возрасте.
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