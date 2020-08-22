Лука Дончич установил рекорд франшизы и переписал историю НБА
Защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич набрал 13 очков, 10 подборов и 10 передач в третьем матче серии первого раунда плей-офф с "Лос-Анджелес Клипперс", передает ru.oxu.az со сссылкой на Чемпионат
Дончич стал первым игроком в истории франшизы "Маверикс", который оформил трипл-дабл в матче плей-офф. Кроме того, в возрасте 21 года и 175 дней Дончич стал третьим самым молодым игроком в истории НБА, набравшим трипл-дабл в игре плей-офф.
Только Мэджик Джонсон (20 лет 238 дней) и Леброн Джеймс (21 год 113 дней) оформляли трипл-даблы в плей-офф в более раннем возрасте.
18:04 22/08/2020
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