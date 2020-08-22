По нашей информации, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас состояние Олега Девятовского оценивается медиками как удовлетворительное.





Вчера мы уже сообщали, что Олег Девятовский был доставлен в больницу.





Олег Девятовский – известный в прошлом спортсмен, член сборной Беларуси по водным лыжам. А сейчас главный тренер национальной сборной.









Напомним, вчера днем Вадим Девятовский опубликовал в своем фэйсбуке следующую запись: «Лукашенко – не мой президент!». В разговоре с корреспондентом Tribuna.com функционер подтвердил, что это написал именно он и его страничка не была взломана.





Ближе к вечеру телеканал СТВ выпустил сюжет, в котором сообщается, что Девятовский в больнице, а это заявление «он сделал под давлением».





Факт подтверждения написанного Девятовским телеканал не сообщил.





Отметим, что в комментарии для «Нашей нивы» Вадим Девятовский, рассказывая о своем посте про Лукашенко, заявил, что об этом попросил написать его брат Олег.



