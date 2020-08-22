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Брат Вадима Девятовского в пятницу совершил попытку суицида. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии

Как стало известно Tribuna.com, старший брат главы БФЛА и бывшего депутата Парламента Вадима Девятовского 47-летний Олег Девятовский в пятницу совершил попытку суицида, он перерезал себе вены.

По нашей информации, он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас состояние Олега Девятовского оценивается медиками как удовлетворительное.

Вчера мы уже сообщали, что Олег Девятовский был доставлен в больницу.

Олег Девятовский – известный в прошлом спортсмен, член сборной Беларуси по водным лыжам. А сейчас главный тренер национальной сборной.


Напомним, вчера днем Вадим Девятовский опубликовал в своем фэйсбуке следующую запись: «Лукашенко – не мой президент!». В разговоре с корреспондентом Tribuna.com функционер подтвердил, что это написал именно он и его страничка не была взломана.

Ближе к вечеру телеканал СТВ выпустил сюжет, в котором сообщается, что Девятовский в больнице, а это заявление «он сделал под давлением».

Факт подтверждения написанного Девятовским телеканал не сообщил.

Отметим, что в комментарии для «Нашей нивы» Вадим Девятовский, рассказывая о своем посте про Лукашенко, заявил, что об этом попросил написать его брат Олег.
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