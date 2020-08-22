«На контрасте всей дичи в нашей стране, очень сильно бьет по голове прогулка по такому месту. Слезы наворачивались... И вот, что приходит в голову сразу.





Чем дольше власть не реагирует на мнение людей, не считается с их мнением, тем хуже все может быть по итогу. Чем дольше власть удерживает тот, кто потерял доверие большинства, тем больше злобы и ненависти накапливается у народа.





Я понимаю, что мы пешки в этой игре политиков, но дров наломано много, и нужно набраться мужества и подарить праздник нашей стране! Мирно, без боли, просто сказать всем спасибо и уйти, репетиция была уже. Никто не забудет лжи, смертей, избиений, запугиваний, провокаций... Хватит. Пусть нам от этого в будущем будет хуже, не исключено, но это наш выбор, и мы будем нести за него ответственность. Дайте нам хоть раз сделать взрослый шаг!





P.S.





Украинцам выражаю глубочайший респект, более отзывчивых и приветливых людей тяжело найти! Та солидарность с нашим народом пробирает до дрожи. Таксист предложил стопку денег, говорит это все что у меня с собой есть, у вас беда! Я чуть с ума не сошел, обнял его и сказал, большое спасибо, но не стоит, хотя он делал это от души.





Официант в кафе предложил жить у него, и хотел помочь во всем. И это за один день!





Они прошли через ад, которого никому не пожелаешь, и ничего хорошего из насилия не выходит, все искренне переживают, чтобы у нас все стабилизировалось, и мы могли дышать свободной грудью», – написал Костюкевич.