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Виталий Жуковский: у нас нет праздника, потому что все понимают, что произошла трагедия

Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский после победы (4:2) над "Шахтером" в матче 22-го тура высшей лиги признался, как тяжело играть в сегодняшних обстоятельствах.

- Хорошая была игра, динамичная. Противоположная такая ситуация. В Солигорске старались играть "высоко", первым номером — проиграли 0:4. А сейчас немного поменяли, "ниже" "присели", ждали контратак — и забили четыре мяча. Понятно, что соперник — лидер чемпионата. Хорошая, сбалансированная команда. Игроки почувствовали тренера. Есть у них и взаимодействие, и взаимопонимание. Это и по составу видно. Было приятно выиграть и реабилитироваться за проигрыш в Солигорске. В целом, приятно, что болельщики сейчас стучат в барабаны. И когда забиваешь, то в глубине души, конечно, радуешься. Но все равно у тебя в голове эта наша произошедшая ситуация. И даже видно, что ребята не знают, как радоваться. Впервые такое встречаю. Все люди переживают. Хочется покричать, сделать праздник из-за того, что победили "Шахтер". Но в связи с этой ситуацией, которая произошла в стране, у нас не получилось в раздевалке суперпраздника и супертанцев. Потому что все понимают, что произошла трагедия. Это очень страшно. Хочется всех в эту минуту поддержать. И, наверное, сильно здесь не танцевать. Я уже хочу даже наших болельщиков об этом попросить, сказал Жуковский.
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