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"Мне непонятен позыв про "Беларусь не отдадим". Беларусь что, кто-то купил? Страна принадлежит народу!

Знаменитая белорусская баскетболистка Елена Левченко высказала непонимание от последних лозунгов, генерируемых властью.

"Мне непонятен позыв про "Беларусь не отдадим". Беларусь что, кто-то купил? Страна принадлежит народу!
Ты ведь ходишь в магазин, спортивный зал, кино — и слышишь мнение обычных людей. Понимаешь, какое настроение в обществе. Люди ездят в другие страны — и видят, как живут там. Знают, что, оказывается, можно свободно выражать свое мнение и не слышать в ответ "показушно и безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания". Я непрерывно нахожусь в Беларуси с весны и все время чувствую, что очень многие боятся свободно выражаться. Это тот самый страх, который нам прививали с детства. Многие спортсмены — обычные люди, которые тоже боятся высказать свое мнение. Но в какой стране мы хотим, чтобы росли наши дети, внуки, правнуки? Мы не должны бояться того, что нам разрешено по Конституции.

О страхе. Вам понятны лозунги "Мы за мир!", "Не дадим развалить страну!", "Беларусь не отдадим!" и подобные?

Не знаю, как их понимать. Мне непонятен позыв про "не отдадим". Беларусь что, кто-то купил? Ее никто ни у кого не забирает. По Конституции наша страна принадлежит народу. Она наша! Мы все хотим жить в свободной стране, где можно выражать мнение, где нет угнетения и прочих вещей.

Очень тяжело понимать людей, которые пишут фразу "я за мир" или "мы за мир". До 9-го августа эти люди не высказывались, а сейчас высказываются. Пускай, каждый имеет на это право. Но ведь мир бывает разный. Пускай каждый для себя определит, каким он хочет этот мир. Они за мир, который в Северной Корее? Там ведь нет войны, там мир. Или за тот мир, где не нарушаются права человека? Где есть свобода слова, мышление? Где нет вранья, избиения ваших детей, насилия, психологического давления, манипуляций, страха?

Людей ведь бросали в автозаки и до 9-го августа. Избивали их, морально давили. Но тогда о мире почему-то никто не говорил. Каждый из нас должен быть честным хотя бы перед собой. Спросить у себя: какой мир я хочу?
Николай Иванов, pressball.by
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