СМИ: госпитализирован брат Вадима Девятовского Олег. Это он попросил написать пост про Лукашенко
Выясняются новые подробности эмоционального поста главы БФЛА Вадима Девятовского.
Оказывается, ту запись попросил его сделать брат, который сейчас, вероятно, находится в больнице.
Напомним, сегодня в Facebook Вадима Девятовского появилась запись «Лукашенко не мой президент», которая произвела просто взрывной эффект — ведь ранее глава БФЛА всегда поддерживал Лукашенко.
Скрин из фейсбука Вадима Девятовского
— Моя прежняя позиция — это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в фейсбуке — это мое заявление. Не думайте, что меня взломали, — сказал Девятовский в комментарии «Трибуне» сразу после появления записи. — Все очевидно. Я написал это — и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня все.
Позже в новостях на СТВ было озвучено, что Девятовский написал этот пост под давлением:
— История заявления Вадима Девятовского, вполне возможно, очередной фейк. По имеющейся в нашем распоряжении информации, председатель Белорусской федерации легкой атлетики сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. Как сообщают наши источники, свое заявление на странице в фейсбуке Девятовский сделал под давлением, — сказала ведущая канала СТВ Ольга Шерстнева.
Затем Девятовский дал еще один комментарий — изданию «Наша Нива». В нем он сказал, что тот пост его попросил написать брат.
— То, что я увидел, просто неимоверно. Это не укладывается в голове, я много страдал… Очень сложно формировать мысли. Мой брат Олег попросил меня написать это.
Я не мог простить всего, что видел… Если раньше я поддерживал президента, то, поверьте, это было искренне… Я не делал ничего неискреннего. Я вообще ничего не боюсь, — сказал Девятовский.
После этого трубку забрала женщина, которая сказала, что Девятовский пока не может говорить, — сообщила «Наша Нiва».
И, наконец, «Трибуна» со ссылкой на свои источники сообщила о том, что брат Вадима — 47-летний Олег Девятовский — госпитализирован. О причинах его госпитализации не сообщается.
Олег — известный в прошлом спортсмен, член сборной Беларуси по водным лыжам, а сейчас — главный тренер национальной команды по воднолыжному спорту и генеральный секретарь соответствующей федерации.
09:26 22/08/2020
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