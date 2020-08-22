+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Эльвира Герман: разрывается сердце от того, что я читаю и слышу от людей, задержанных и сидевших на Окрестино и в Жодино

Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман в своем инстаграм-аккаунте обратилась к белорусам.

"Белорусы — лучшие! Вы мирные, честные и справедливые! Я горда тем, что на протяжении уже семи лет имею возможность представлять белорусский народ на международной арене! Сейчас у меня разрывается сердце от того, что я читаю и слышу от людей, задержанных и сидевших на Окрестино и в Жодино. Мне страшно за людей.

Мне страшно за спортсменов, которые также попадались в руки силовиков. Белорусы, я с вами. Я требую остановить насилие и честно посчитать голоса каждого! Вместе — мы сила", — написала Герман.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]