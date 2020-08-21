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Леонид Кучук: футбол вне политики, но все равно это все сказывается

Наставник минского ”Динамо” Леонид Кучук подытожил победу 2:1 над "Слуцком" в матче 22-го тура первенства страны.

Предполагал, что будет непростой матч. Два момента — это солнце и игра без зрителей. Иногда была камерная атмосфера. Матч был интересный и захватывающий, с обилием моментов, созданных двумя командами. Я бы назвал это открытым футболом. Две команды проявили хорошую организацию игры и волевые качества. Поэтому поблагодарю команду соперника. Зная всю ситуацию, пожелаю коллеге держать марку.

- Не мешает ли нынешняя обстановка в стране готовиться к матчам?

- Сразу скажу: футбол вне политики. Но все равно это все сказывается. Во-первых, не было зрителей. Во-вторых, все смотрят и телевидение, и интернет. Тот футбол, который был сегодня, — быстрый, динамичный — подтверждает, что ребята обеих команд к своему делу относились профессионально. Обе хотели играть, как бы тяжело ни было — физически и психологически. Спорт есть спорт в любых условиях.

- Скоро, 27 августа, будете отмечать день рождения во время матча с "Пястом"? Оцените готовность к матчу.

- Давайте доживем до 27-го. А день рождения… Про галстук знаете? Ну вот. Мой возраст уже приближается к 70-ти. Это у детей шарики, праздник. А мне бы, наоборот, отодвинуть это время лет на двадцать. Что касается "Пяста", это очень сильная, организованная команда. Попался он, что делать, будем играть. Будет интересно, тем более соседи. Правда, они там далековато, возле немецкой границы. Я и раньше знал эту команду, следил за ней. Будем готовиться.
Прессбол
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