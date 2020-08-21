



«Я работал в «Шахтере» и шахтеры искренне поддерживали меня. Сегодня я хочу поддержать вас в этот трудный момент. Хочу пожелать вам собственного достоинства, гордости, преодолеть все трудности. Чтобы страна Беларусь была такой же прекрасной, как сейчас, какой она будет завтра и всегда. Хочу пожелать удачи вам. Вы самые лучшие люди на этой земле», – сказал Ташуев.





Работники «Беларуськалия» организовали стачком. Работники сообщали, что работа на предприятии не остановлена, Но план шахтеры не дают, пока забастовка частичная.