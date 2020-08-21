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Три комментатора и шеф отдела корреспондентов увольняются с "Беларусь 5"

Спортивные комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов написали заявление на увольнение.

Как стало известно TUT.BY, в четверг сотрудники телеканала подписали заявления у главного директора дирекции телеканала «Беларусь 5» Павла Булацкого, в ближайшие дни его также должен подписать председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

— Позади почти семь лет, сотни эфиров, сюжетов, интервью. Большие матчи, топ-турниры. Было интересно, местами трудно, но в целом позади полезное время, хорошая школа и масса положительных воспоминаний, — написал Влад Татур в своем инстаграме. — Сегодня я ушел с «Беларусь 5». Зрителям спасибо за внимание и критику! Коллегам — за совместную работу и помощь! Надеюсь, мы еще услышимся. Во всяком случае, я в это верю! Берегите себя!

А это пост в инстаграме Ярослава Писаренко.

— Год назад пришёл на «Беларусь 5». Но сейчас пришло время расстаться. Это были крутые эфиры, люди и вообще продуктивное время. Спасибо всем, кто смотрел, критиковал и поддерживал. Но сейчас нужно двигаться дальше. Никакой грусти или сожалений. Только вперед.

Напомним, часть сотрудников БТ продолжают выходить на забастовки. 18 августа около 300 работников Белтелерадиокомпании подписали уведомление с требованиями к руководству признать недействительными результаты выборов, освободить всех политзаключенных и отменить цензуру.
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