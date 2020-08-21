Судья Верховного Суда Беларуси в отставке Руслан Юмагужин вышел из состава КДК БФФ
Судья Верховного Суда Беларуси в отставке Руслан Юмагужин заявил о выходе из состава комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам БФФ.
Заявление о выходе юрист подписал 20 августа.
Юмагужин совместно с коллегой Сергей Венчиковым 15 августа в специальном обращении потребовали остановить насилие и провести новые, честные выборы президента Беларуси. Позже Венчиков вышел из состава КДК.
08:40 21/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение