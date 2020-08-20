На клубном уровне белорус помог выиграть досрочно прекращенный чемпионат Польши («Виве Кельце» проиграл всего в одном матче регулярки из 25-ти) и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, после еврокубок остановили. Но это не помешало Артему войти в список номинантов на звание лучших игроков ЛЧ-2019/20. Неудивительно, что линейного хотят видеть в своих рядах мощные «Барселона» и «ПСЖ», пишет by.tribuna.com





Вдобавок у Королька есть своя позиция по наиболее важным социально-политическим вопросам. К примеру, гандболист не понимал мотивов продолжать чемпионат Беларуси, когда все европейские лиги остановились из-за коронавируса, и предрекал экономический кризис в стране, из-за чего должен пострадать спорт.





Конечно, Королек не мог обойти стороной выборы президента и все события, что произошли после. Готовясь к новому сезону в Польше, белорус активно делился своими переживаниями в Instagram. Артем согласился рассказать про них пользователям «Трибуны».





– Как оцените события, происходящие в Беларуси?





– За всем слежу еще с тех пор, как все начиналось, когда было больше кандидатов. Старался видеть всю информацию, которая поступала. Могу сказать одно: вся избирательная кампания и события после меня сильно шокировали. До выборов уже появились мысли, что пройдут митинги и люди будут недовольны. Все находилось перед глазами, все это прекрасно видели. Поэтому негодование народа ожидаемо. Когда еще не объявили финальный результат [выборов], люди уже начали собираться в городах. Честно, не ожидал, что произойдет именно так, потому что Беларусь у всех ассоциируется со спокойствием, порядком. При том, что все начиналось мирно. Также не ожидал, что власть и правоохранительные органы поведут себя подобным образом. Для меня это ужас, я не мог поверить в происходящее, в такую жестокость, равнодушие к людям, которые ни один магазин не разбили, ничего не горело, все спокойно проходило. Когда начались жесткие стычки, стало понятно, что люди как-то себя должны уберечь, и отвечали.





– Никто из близких и знакомых не пострадал?





– Ужаснуло, что происходило на дорогах. Сотрудники правоохранительных органов выбегали на дорогу и просто били стекла [автомобилей], вытаскивали водителей. У меня лично двое знакомых, которые пострадали, когда возвращались домой с работы. Один ехал вечером, другой – возвращался ночью: ему разбили машину, простыми словами, набили голову, но отпустили. В каком мире мы живем, чтобы такое было допустимо?





Плюс до самих выборов я поражался, как средь бела дня приезжает какой-то непонятный бус, выскакивают какие-то непонятные ребята спортивного телосложения и начинают забирать. Думал, мы живем в 2020 году, а не в 90-х.





– Не задумывались, что движет правоохранительными органами? Неужели настолько искренне верят в свою безнаказанность?





– Они четко выполняют приказы. То, что пошли разгонять толпу светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, избивали людей, калечили... Это все идет от вышестоящих органов. То, что они делают – это, конечно, ужасно. Но, все прекрасно понимают, чем заканчивается невыполнение приказа. Поэтому тяжело ответить. Лично мне не хочется думать и размышлять, что ими движет – деньги, власть или что-то другое. Факт остается фактом, и отвечать должны все от начала до конца.





– От руководства до рядового состава?





– Я считаю, что да. Они выполняли четкие приказы. Понятно, что без него не пошли бы разгонять толпу. У меня брат с другом были в Гродно 9 августа. Просто повезло, что ребята успели убежать. О чем тут можно говорить?.. Могли же пострадать. Сколько видео, сколько фотографий. Люди просто остаются калеками.





В таком же случае могли мои родители ехать вечером из магазина. Не дай Бог, они тоже могли бы пострадать. Поэтому всегда старался людям показать, донести, чтобы поняли, что нужно об этом говорить, и не боялись. Это могло задеть любого.









– При этом люди не испугались репрессий и продолжили выходить. 16 августа в центре Минске собралось рекордное количество протестующих за суверенную историю Беларуси. Могли предположить, что столько людей выйдут на улицы?





– Если честно, то никогда в жизни в такое не мог поверить, но произошли известные события. Как мне кажется, жесткие столкновения с правоохранительными органами в первые три дня, пострадавшие и погибшие – все это дало толчок людям, которые были не до конца уверены, стоит ли выходить на улицы. Таким путем народ сильно сплотился. Выходят, борются за правду. Когда смотрю видео и фотографии, меня распирает гордость, потому что я очень люблю свою страну и хочу жить в ней после окончания карьеры. Всегда с радостью возвращаюсь. Мои родители, друзья – все находятся в Беларуси. Хочется, чтобы в будущем не повторялись такие ситуации. Поэтому очень горд за свой народ, за тех людей, которые выходят в таком количестве. Когда смотрел, сколько их в Гродно, прям мурашки по коже.





– Что стало первопричиной, почему люди начали протестовать?





– Все в комплексе. Уже 2020 год, развиты социальные сети. Вспомните 2010-й – не было Telegram, мессенджеров, где можно распространять такую информацию. Понятно, что в Беларуси не покажут по телевизору. В 2015-м выборы не были в особом резонансе. Все пришло в 2020 году. Совпали все точки, получилось показать, как оно есть. Плюс уверен, что люди устали.





К примеру, моя мама работает на предприятии, грубо говоря, пять дней в неделю с девяти до девяти и зарабатывает 300 долларов. Человек весь день занимается тяжелой физической работой. Хочется прогрессировать, идти дальше в будущее.





– Протесты в Беларуси продолжаются. Ваш прогноз, чем все закончится?





– Надеюсь, до силового решения конфликта дело не дойдет. Верю, власть и народ сами смогут найти ответы. Мы должны пережить это время. Как все закончится? Очень сильно надеюсь, что будет так, как хочет большинство нашего населения.





– И что же это? Новые выборы, пересчет старых, отставка Лукашенко?





– В первую очередь, наличие честных и открытых выборов, а не так, как это прошло.





– Насколько понимаю, Лукашенко не собирается их проводить. Насколько еще хватит белорусский народ для активного участия в протестах?





– Не вижу, чтобы люди сбавляли. Очень много сейчас зависит от простых людей, которые, наверное, даже сами никогда не понимали, что на их мозолистых руках держится вся Беларусь.





– Спортсмены рассказывают, что им психологически тяжело тренироваться в сложившейся ситуации...





– Понятно, что всю прошлую неделю провел, не отрываясь от телефона. Постоянные переживания, нервы. Лично мне тренировки, наоборот, позволяют немного отвлечься. Сейчас идет тяжелая работа, предсезонная подготовка. Особо нет времени думать – нужно бежать, закладывая базу на будущее. Но когда заканчивается тренировка, первым делом проверяю всю последнюю информацию, происходящую на Родине.





– При этом вы постили свое недовольство в социальных сетях. Последовала реакция из федерации гандбола?





– В какой-то мере реакция была. Всегда говорят, что спорт вне политики, но когда на улицах моей страны происходят такие вещи, когда жизни моих близких, родственников, друзей находятся под угрозой в любом месте – на улице, в магазине, машине... В такой ситуации спорт уходит на второй план. Это мое личное мнение. Делаю так, как считаю нужным, даже если буду после этого иметь проблемы.





– И психологически вы готовы к ним?





– Пока что об этом не думаю. Важно, что сейчас происходит в моей стране, в моем городе.





– Не боитесь, что могут не вызвать в сборную?





– Все это прекрасно понимал, но я не дурачок. Когда такое происходит, повторюсь, спорт уходит на второй план. Хотел, чтобы обо всем знали как можно большее количество людей и чтобы об этом не боялись говорить. Об этом должны говорить. Все происходившее – ненормально, противозаконно. Не понимаю тех, кто молчит и думает «моя хата с краю». Я не такой.





– На данную тему высказывается немного спортсменов. Что их заставляет молчать – они всем довольны, их останавливает страх за зарплаты и стипендии?





– Не могу отвечать за других. Мнение каждого необходимо уважать, какое бы оно ни было. Но это мнение. Если человек хочет молчать, его осуждать не буду. Однако я не понимаю этого. Каждый делает то, что может. Кто-то молчит, кто-то переговаривается с другом, а кто-то это может написать, потому что он такой человек, или дать громкое интервью, потому что небезразлично происходящее.









– В плотном графике тренировок успели посетить избирательный участок в Польше?





– Да, у нас как раз 9 августа был выходной. С моим товарищем Владом Кулешом поехали в Варшаву на избирательный участок. Увидели там очень много людей. По неофициальным данным, было около 2,5 тысяч человек. Всех удивило, как работало посольство Беларуси в Польше. Много кто пришел к восьми утра, стояла сильная жара. До 12 часов дня запустили всего 80 человек. Невозможно проголосовать.





Кроме этого нужно было предварительно зарегистрироваться заранее и стать в очередь, тогда бы шансы проголосовать увеличились. У нас не было времени этого сделать, поэтому приехали в общую очередь. Простояли около трех часов. Проголосовали альтернативно и уехали.





– Альтернативно?





– Возле посольства стояла группа людей, собиравшая неофициальные данные для того, чтобы, по крайней мере, знать, кто какой процент набрал. Но это просто по желанию. Официального там ничего не было.





– Какие настроения были у людей в очереди?





– Приподнятое настроение у всех. Тот случай, когда люди шли на выборы, как на праздник. Все надеялись, что их голос учтут.





– Интересно, что по ситуации в Беларуси говорят в вашей команде?





– Сильно удивляются. И чем дальше [Родина гандболиста] от Беларуси, тем удивление растет. Грубо говоря, если поляки или хорваты воспринимают спокойно, то у исландцев совершенно другая реакция. Они видят, что происходит, смотрит мои истории в Instagram. Вообще пишет очень много людей – знакомых из Европы, гандболистов, спортсменов. Они не понимают, как такое возможно, просят рассказать, что происходит в Беларуси.





– А какая в самой Польше реакция на события?





– По-человечески переживают за белорусов. Кто бы ты ни был – поляк, немец или белорус, – жизнь важна. Люди страдают от избиений, проводят ночи в пытках, их выпускают после трех-четырех суток. Поляки смотрят на меня и не понимают, как такое вообще может быть.





– Напоследок можете обратиться к белорусам.





– Попросил бы людей не бояться, говорить правду. Чем чаще это будут делать, тем больше белорусов поверит в себя. Белорусы – сильный народ. Только через большие проблемы приходят хорошие времена. Смотрю с оптимизмом в будущее Беларуси.



