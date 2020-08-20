При этой власти футбола в Беларуси не будет - все матчи будут проходить без зрителей
Все матчи 22-го тура чемпионата Беларуси пройдут без зрителей, сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ.
Причины такого решения не называются. Но они очевидны - власти бояься, что собравшиеся на трибунах болельщики будут скандировать антилукашенковские лозунги.
Напомним, без объяснения причин матчи отменяются уже с 7 августа.
Не состоялись встречи 21-го тура «Минск» – «Славия» и «Динамо» Минск – «Смолевичи», а также были перенесены игры 22-го тура.
Расписание 22-го тура можно посмотреть здесь.
С 9 августа по всей Беларуси начались массовые протесты против результатов выборов президента Беларуси, где, по официальным данным "победил" Лукашенко.
16:56 20/08/2020
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