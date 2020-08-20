



Причины такого решения не называются. Но они очевидны - власти бояься, что собравшиеся на трибунах болельщики будут скандировать антилукашенковские лозунги.





Напомним, без объяснения причин матчи отменяются уже с 7 августа.





Не состоялись встречи 21-го тура «Минск» – «Славия» и «Динамо» Минск – «Смолевичи», а также были перенесены игры 22-го тура.





Расписание 22-го тура можно посмотреть здесь





С 9 августа по всей Беларуси начались массовые протесты против результатов выборов президента Беларуси, где, по официальным данным "победил" Лукашенко.