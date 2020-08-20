«Я не могу больше делать вид, что ничего не происходит. Я долгое время поддерживала власть, потому что видела, что многое сделано для развития спорта. Все было спокойно и тихо. Но тот факт, что выбор людей не был признан, стал для меня точкой невозврата», – сказала Сорокина.





Ранее Сорокина подписала письмо спортивной общественности, которая выступила с требованием провести повторные выборы президента Беларуси и остановить насилие со стороны силовиков по отношению к жителям Беларуси.