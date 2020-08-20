Брестское «Динамо» заработает в еврокубках минимум 1,2 млн евро.

За участие в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб получит 280 тысяч евро. За выступление во втором – 380 тысяч евро.





В случае поражения во 2-м квалификационном раунде, «Динамо» отправится в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Там брестчане смогут заработать 280 тысяч евро.





Если белорусская команда не попадет в группу Лиги Европы, то все равно заработает 260 тысяч евро в качестве чемпиона своей страны.