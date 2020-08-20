«Я сегодня публично обращаюсь к нашим спортсменам, которые прославляли, прославляют и будут прославлять своими рекордами и результатами каждый день наш невероятный народ! Я лично не считаю необходимым, чтобы кто-либо из подписавшихся в обращении отвечал на какие-либо обращения или требования от Министерства спорта и управления по спорту, эти органы нелегитимны уже сейчас.





Нелегитимны они по простой причине, они публично не проявили солидарность с народом, поэтому они нелегитимны для народа. И еще... Чиновники Министерства спорта и их подчиненные, не тратьте бумагу, которую оплачивают налогоплательщики, то есть народ нашей страны. Народ уже скоро во всем разберется сам», — цитирует Венчикова «Прессбол» со ссылкой на телеграм-канал «Спорт без насилия».





Напомним, Венчиков вместе с еще одним членом КДК Русланом Юмагужиным выступил с обращением к белорусским властям. После этого Венчиков вышел из состава КДК АБФФ.





18 августа Венчиков обратился к силовикам с просьбой остановить насилие в Беларуси.