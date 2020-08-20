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Игрок «Динамо-Молодечно» Илья Литвинов рассказал, как его освободили после задержания ОМОНом

Об этом пишет «Прессбол».


– По следам произошедшего прошел обследование – все нормально. Собственно, как иначе, если я уже на льду? Заодно хочу сказать большое спасибо [гендиректору минского «Динамо»] Дмитрию Юрьевичу Баскову и [начальнику «Динамо-Молодечно»] Дмитрию Михайловичу Мельнику, которые быстро сориентировались и решили все вопросы. Очень им благодарен.

– Но осадочек от произошедшего остался?

– Есть немного. Но идем дальше: моя карьера только начинается, так что сейчас главное – Кубок Салея. А плохое надо забывать.

– И прощать? Нет желания завернуть произошедшее в правовое русло?

– Нет. Только желание еще раз поблагодарить людей, которые помогли в той ситуации.
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