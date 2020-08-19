



– Хотелось бы выразить слова поддержки людям, которые пострадали от незаконного, недопустимого применения насилия в отношении белорусов со стороны правоохранительных органов. До сих пор не могу понять, чем руководствовались те, кто это делал и те, кто отдавал такие приказы. Желаю, чтобы люди, которые пострадали, преодолели этот трудный, тяжелый момент.





Также хочу обратиться к правоохранительным органам. К тем, кто исполняет, к тем, кто это делает – это недопустимо. Чтобы такого больше не было, потому что это какое-то уничтожение белорусского народа. Очень много мирных людей пострадали от этого. Я до сих пор не могу понять, чем это все было обосновано, чем было продиктовано такое ужасное отношение к людям. Просто ненависть какая-то. И уничтожение как личности человека.





Возможно, силовики находились под действиями каких-то препаратов. Это один из доводов, но я не знаю, как могут действовать такие препараты, никогда не сталкивался и нигде не читал. Но это невозможное поведение даже не к мужчинам, а и к несовершеннолетним детям. Были же и избиения женщин и пожилых людей. Я вообще не могу обосновать, когда несколько сотрудников избивают одного человека. Для меня армия, ОМОН всегда ассоциировались с мужскими поступками, но сейчас, видя это... Как будто переключили вообще у людей какой-то тумблер. Я таких поступков не видел даже в какой-то религиозной борьбе, в войне какой-то. Не мог представить, что это будет в моей стране, в моем городе, на соседней улице.





Считаю, что те, кто это делал, те, кто отдавал приказы, естественно, должны понести наказание, потому что они действовали по всей Беларуси, это не индивидуальные случаи. Была видна во многих действиях системность, поэтому сочувствую и пострадавшим, и родственникам умерших. Это не боль единичных людей. Это боль всей Беларуси.





9 августа возле своего избирательного участка я был с детьми. Мы играли на футбольном поле. А люди хотели получить данные вывешенных протоколов, но приехал ОМОН с автозаками. Они начали разгонять людей. Люди начали убегать, а среди них были люди с детьми, были беременные женщины. Я не смог объяснить своим детям, почему простые люди убегают от милиции. У меня два сына: одному – четыре, а второму – шесть. Я не смог им объяснить, почему люди убегают от людей в масках и жилетах. У меня сын спросил: «Они же должны защищать нас»... Уже тогда я не мог объяснить их действия. До сих пор для себя не могу объяснить такое поведение.





Надеюсь, правоохранители не сделают больше такого в отношении к людям, потому что это бесчеловечно.





Еще хотел бы выразить восхищение белорусс м народом. Тем, как люди объединяются, как они поддерживают друг друга, помогают. Это было видно по множеству митингов и не только. Людям, которым нанесли травмы, увечья оказывали помощь. Все-таки я в очередной раз убеждаюсь, что мы как нация – очень сильная, очень сплоченная. Это всегда было видно, но в этой сложной ситуации для страны – видно особенно.





Хочу еще сказать, что Беларусь – независимая страна. Я всегда так считал. Нам, белорусам, не нужна никакая там помощь или присоединение к кому-то: ни к Российской Федерации, ни к Европейскому союзу, потому что мы сами самодостаточны. Нам никуда не надо вступать, никуда переходить. Нам не нужно никакое внешнее вмешательство.





Хотелось бы, чтобы у людей была возможность высказать свое мнение, и власти их услышали – нет уважения к людям, которые высказывают свое мнение и его аргументируют. Я лично всегда уважал таких людей. То же самое сейчас: с уважением отношусь к людям, которые с чем-то несогласны, и они это высказывают и объясняют, почему они несогласны. С людьми надо разговаривать и понимать, почему они это делают, а не затыкать их мнение дубинками, резиновыми пулями и светошумовыми шашками.





Я не знал, что такие события возможны в Беларуси, которые произошли после 9 августа. Что будет дальше – неизвестно. Хочу, чтобы все решалось мирным путем, без нанесения ущерба мирному населению, которое страдает в этих политических дебрях. А так – не знаю, – сказал Ровнейко.