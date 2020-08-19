"Требуем признать выборы недействительными". Уже более 200 спортсменов и работников отрасли подписались под открытым письмом с требованиями к власти





"Сообщаем о необходимости предоставления информации в приемную главного управления спорта и туризма Мингорисполкома посредством СМДО в срок не позднее 13.00 19 августа о том, присутствуют ли в списке работники соответствующих учреждений", говорится в письме, подписанном первым заместителем начальника главного управления А.В.Игнатьевым.







