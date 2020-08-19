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"Весьма срочно!" Мингорисполком в ответ на письмо спортсменов и работников отрасли запросил информацию о подписавшихся

Более двухсот белорусских спортсменов и работников спортивной отрасли подписались под открытым письмом с требованием признать выборы президента Беларуси-2020 недействительными и освободить граждан, задержанных на мирных демонстрациях. Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома отреагировало на это запросом к руководителям организаций предоставить информацию о подписавшихся.

"Требуем признать выборы недействительными". Уже более 200 спортсменов и работников отрасли подписались под открытым письмом с требованиями к власти

"Сообщаем о необходимости предоставления информации в приемную главного управления спорта и туризма Мингорисполкома посредством СМДО в срок не позднее 13.00 19 августа о том, присутствуют ли в списке работники соответствующих учреждений", говорится в письме, подписанном первым заместителем начальника главного управления А.В.Игнатьевым.
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