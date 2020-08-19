В связи с последними политическими событиями Вячеслав Панин опубликовал резкое письмо. Поводом для него стало массовое награждение правительственными наградами силовиков.





«Цинизм власти зашкаливает. Признаюсь, это оскорбительно для меня. Я не хочу стоять в одном ряду с людьми, которые вчера истребляли и калечили мой народ. Я выхожу из этого ряда, — пишет Панин. — Я делаю шаг вперед и становлюсь в один ряд с Латушко и всеми купаловцами, людьми честными, принципиальными и настоящими гражданами своей страны.





Я возвращаю власти эту кучку, как их иронично называла Фаина Раневская, «погребальных принадлежностей». В контексте сегодняшнего дня эта ирония приобретает двойной зловещий смысл.





Я возвращаю звание «Заслуженный деятель искусств», медаль Франциска Скорины и другие менее значимые медали и знаки отличия. Это мой гражданский поступок и иначе в данном случае я поступить не могу.





И еще потому, что патриотизм для меня не пустой грохот идеологической погремушки, а ответственность и уважение к своему народу.





Я ни в коем случае не призываю последовать моему примеру, но вместе с палачами я не могу и не хочу находиться в одном ряду. Знаки отличия и документы на награды я верну в Министерство культуры в ближайшее время.





Гражданин своей страны Вячеслав Панин».



