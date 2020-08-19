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Наши люди: Шитов и Мещеряков – первые действующие спортсмены из командных видов спорта - за повторные выборы президента Беларуси

Защитник минского «Динамо» Игорь Шитов и баскетболист петербуржского «Спартака» Никита Мещеряков присоединились к требованиям спортивной общественности провести повторные выборы президента Беларуси.

Наши люди: Шитов и Мещеряков – первые действующие спортсмены из командных видов спорта - за повторные выборы президента Беларуси
Отметим, что это первые действующие спортсмены из командных видов спорта. Среди подписавшихся нет ни одного действующего хоккеиста.

В списке требований, под которым подписались 126 человек, значатся:

1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы Президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы Президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставку действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.

 Игорь Шитов

2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.

3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.

4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в Президенты Республики Беларусь.

5.  Выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.

Никита Мещеряков 

6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

Спортивная общественность выступила с требованием провести повторные выборы президента Беларуси. Среди подписавшихся – Герасименя, Арзамасова, Левченко и Романовская
by.tribuna.com
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