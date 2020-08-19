- Вас удивило то количество процентов, которое в итоге набрал Александр Лукашенко?





- Меня не удивило, а, скажем так, мне стало обидно. Очевидно, что в Беларуси к народу относятся наплевательским образом. Власти ни на что не обращают внимания, делают, что хотят. Грубо говоря, белорусов ни во что не ставят. И такое количество процентов за действующего президента не удивило, а, как уже сказал, вызвало негодование и один вопрос: сколько вообще это может продолжаться?





Ладно, если бы были немного другие цифры, напишите, например, 65 процентов, чтобы было все поспокойнее. Но 80 процентов – это просто огромнейший плевок в людей. Перед выборами люди открыто выражали свое мнение, активно шли на митинги в поддержку альтернативных кандидатов, но в итоге власть снова обозначила белорусам их место: вы никто и звать вас никак, а мы будем делать то, что хотим. И народ, естественно, в конце концов возмутился – нельзя же столько времени терпеть одно и то же.





Меня возмущает еще то, что военные люди, дававшие присягу, обещавшие защищать свой народ, делают все именно против этого народа. До тех пор, пока военные не повернутся к народу, будет тяжело сдвинуть эту машину, эту систему. Решающее слово должны сказать именно военные. Кто это будет, я не знаю, но говорю именно о военных.





Сейчас министры говорят, что стычки с ОМОНом были спровоцированы.

Послушайте, даже если силовиков спровоцировали, простые люди все равно были безоружными. Их можно было по-другому успокоить, урезонить. Ты двухметроового роста, в полной амуниции, с оружием и в шлеме – что тебе сделает какой-то 16-летний пацан? Можно было спокойно обойтись без всего этого насилия.





Я вспоминаю видеозапись, на которой видно, как погиб белорус в Минске. У него же ничего не было в руках, это видно невооруженным глазом. А потом придумывают, что он бросался на силовиков, хотел гранаты в них кинуть, но она взорвалась в руке. Это классическая отмазка власти. Люди знают, какая будет ответственность за совершенное преступление, поэтому ищут все способы, чтобы оправдать себя, уйти от наказания.





Вы говорите, что виновные должны быть наказаны. Как, по-вашему, следует наказать тех, кто издевался над задержанными, убивал людей на мирных акциях?