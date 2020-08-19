



Задержали за факт нахождения на улице и ничего не объяснили





– За что тебя задержали? У нас была информация, что ты отправился на встречу, а потом пропал.





– У нас с 8-го числа по 11-е выключали интернет после 5 вечера. Нет смысла сидеть дома за компьютером – я не мог тренироваться с командой. Решил, что было бы неплохо встретиться со знакомой. Договорились встретиться в центре Минска на площади Победы, это прямо центр-центр Минска, там еще памятник стоит. Где-то в 19:30-19:40 я вышел на площади Якуба Коласа, решил пройтись. Позвонил знакомой, спросил где она. Она сказала, что возле этого памятника кладет цветы, а я сказал, что буквально минут через 15 приду.





Пока шел с одной стороны на другую, увидел ее там прям в середине. Вхожу в подземный переход, чтобы пройти в центр площади, никаких заградительных знаков. Любой человек может прийти и, как минимум, постоять, возложить цветы. Так всегда было, не помню, чтобы этот проход закрывали.





Выхожу к ней, здороваюсь, не проходит 30 секунд, как мне говорят «пройдемте с нами» три человека из правоохранительных органов. Они были в шлемах, но при этом в рубашках, как носят милиционеры и ГАИшники, то есть это был не ОМОН. Нас попросили спуститься вниз, в подземный переход. И там начали обыскивать, поставили перед стеной.





Спрашивали: «Что делаете? Почему собрались?». Мы стояли еще минут 20 – я так полагаю, ждали, пока приедет автозак, который нас заберет. Зашли в этот бусик и уже там начались не очень хорошие вещи.





– У тебя уже все отобрали или ты все еще был с вещами?





– Вещи начали отбирать, когда нас запихнули в автозак.





– А с тобой сколько человек было в автозаке?





– Человек 6-8. Я подходил к своей знакомой, я ее единственную там знал. С ней было там, по-моему, три девочки и один парень. Я их первый раз в жизни видел.





Начали бить еще в автозаке, в РУВД заставили стоять три часа на коленях лицом к стене

– Тебе вообще милиция сказала, почему задержали?





– Просто «пройдемте с нами». Поставили к стенке, сказали, что сейчас будут обыскивать. Ничего, естественно, не нашли. Потом закинули в автозак. Там нас бросили в автозаке лицом в пол. Сразу надели хомуты, это такие пластиковые наручники. Очень неприятно.





Несколько раз побили мне лицо в пол коленом. Просили, чтобы я разблокировал свой телефон, дабы они что-то посмотрели. Я это делать отказался. Собственно, скорее всего из-за этого меня начали немножко побольше терроризировать, скажем так.





– Когда тебя кинули в этот автозак, тебя уже начали бить?





– Да. После того, как я сказал, что я не дам свой Touch ID, не дам свой пароль от телефона, меня били несколько раз.





– Телефон они зачем хотели разблокировать?





– Я так полагаю, они хотели найти какие-то телеграм-каналы. Может, какие-то видео, фото. Что-нибудь, что послужило бы лишним поводом меня побить еще несколько раз.





– Сильно тебя побили в автозаке или еще терпимо было?





– Это было только начало и я думал: «Побили, побили, браслет надели. В принципе, еще можно жить».





[...] Нас держали [в РУВД Партизанского района], мы лежали на бетоне в каком-то подвале. Тоже очень странная история.





– Там тебя не били?





– Немножко побили. Поставили, сняли хомуты и браслеты, потом обратно надели. Сидишь пять минут на коленях лицом в пол, потом можешь подняться, постоять. Так стоишь два-три часа, пока тебя не пытаются дознать (видимо, имеется в виду «допросить» – Sports.ru).





Нас человек 80 было в этом РУВД. Мы там пробыли ночь, на следующее утро нам сказали: ждем конвой, нас скоро заберут на Окрестина, либо на Жодино (два СИЗО в Минске – Sports.ru). Приехал конвой, нас еще раз побили. Мы думаем: «Ну все, поедем в изолятор на Окрестина, сядем в какую-нибудь камеру и будем отдыхать». Не тут-то было.





– А били как?





– Меня больше били дубинкой. Немного ногами, но в целом дубинкой. По голове практически не били. Только по спине, по печени, могли ударить по ногам.





[...] Конвоиры выводят нас на улицу. Мы думаем, что сейчас нас закинут в бус, мы поедем и это уже закончится. Встали возле РУВД, руки опять за спиной в браслетах. Браслеты очень неудобные, очень неприятные, запястья просто в них немеют.





Стояли лицом в стенку часа три на жаре. Нас били палкой по шее, по спине. Спрашивали, естественно: «За кого голосовали? Нравится то, что сейчас происходит?» Они поняли, что мы стоим, особо не падаем, что мы выдерживаем этот челлендж. Зашли обратно в Партизанский РУВД, постояли там час так же лицом к стене. Потом нас забрали на Окрестина.





На Окрестина встретили дубинками. Видео Антона Лядова – правда чистой воды

–Ты написал в твиттере, что был там вместе с известным ютуб-блогером и автором проекта «The Люди» Антоном Лядовым, которого многие очень знают по роликам из Северной Кореи и Венесуэлы. Он выпустил видео (ссылку не можем дать из-за мата в видео, но его можно найти на ютуб-канале «The Люди» – Sports.ru), где рассказал ужасные вещи о том, что происходит и как его задерживали.





– Я смотрел его ролики полгода назад. Мы с ним увиделись на второй день пребывания, это уже было в изоляторе на Окрестина (туда свозили большинство задержанных на митингах – Sports.ru). Нас загнали во дворик 10 на 10 или 13 на 13.





Нас было человек 120. Перед тем как нас загнали в этот дворик, нас выкинули их автозака и где-то омоновцев 10-15 сначала ставили на колени. Потом, пока мы бежали [до места], они нас били дубинками, кричали «давай быстрее». Все, естественно, с матами.





[Во дворе] буквально вот стоят чисто бетонные стены метра 3,5-4 и потолок в клетку. Нас побили по жопе, по спине, кому-то там попало по ногам. Если кто-то там что-то говорил, возмущался – ему прилетало еще больше.





– Много таких было, кто возмущался?





– Мало было людей таких, но они получали в три раза больше, чем кто-либо другой.





[...] Нас закрыли и мы уже могли там ходить по этому дворику сколько хотим. Я случайно нашел Антона Лядова. Я смотрю, я не понимаю что это, как вообще, что он тут делает, он же с России, по-моему. Улыбаюсь, начинаю подходить, начинаю с ним разговаривать.





[...] Опять же, повторюсь: все что он рассказывает – все правда, чистейшей воды правда.





– Тебя когда выпустили?





– Выпустили меня 13-го числа в 23 часа.





– То есть вы еще сутки там пробыли?





– Мы сутки пробыли. Первые сутки в РУВД нам давали хотя бы воду. На Окрестина когда нас привезли, мы где-то часов с четырех до часов двенадцати-часу ночи мы не пили и не ели, нам ничего не давали и не давали сходить в туалет. Представь: 120 человек стоят на этом пятачке маленьком и просят попить, просят поесть, просят сходить в туалет, просят врача и не получают никакой информации.





– За эти сутки, которые ты провел в этом Окрестино, тебя до момента освобождения еще били? Антон рассказывал, что он лежал там по 6 часов носом в землю.





– Насколько я знаю, его забрали с гостиницы «Планета» и привезли тоже в РУВД. Не помню в какой там, Ленинский или Заводской, неважно. И вот он там лежал носом в пол.





То же самое у меня было, только в Партизанском РУВД, мы лежали там на коленях и лицом вниз, потом нам иногда говорили, что можно встать и сменить позу – ставили лицом к стене. В два-три часа ночи нам сказали, что можете лечь как нам удобнее. Чтобы вы понимали – как бы ты ни лег на бетоне, тебе будет в принципе неудобно.





- Вообще за все время пребывания до момента освобождения хоть кто-то отнесся к тебе или к остальным по-человечески?





– Было там пару раз, что мы просили воды и нам давали воды, это было в Партизанском РУВД. На Окрестина нам начали давать воду только после того, как они поняли, что 120 человек не просидят на этом пятачке и надо что-то делать. Они начали выводить людей потихоньку – тех, у кого нет административного ареста и которые были моложе.





И начали потихоньку там давать нам воду и водить в туалет. Но перед этим полдня мы сидели, нам никто ничего не помогал. У людей шла кровь, люди падали в обморок и никто не приходил, никакой медик нам не помогал. Я не могу сказать, что кто-то относился ко мне с пониманием, с уважением.





– За все время хоть кто-то проводил с тобой хоть какую-то беседу, то есть какой-то допрос?





– На Партизанской у нас узнавали место работы, делали отпечатки пальцев и там мы что-то точно подписывали. Когда меня уже выпускали – я уже еле-еле стоял на ногах и у меня были галлюцинации, у меня болел живот, болела голова – в тот момент меня попросили подписать бумагу. Что-то по типу предупреждения, что если меня найдут на митинге каком-нибудь, то я уже могу получить уголовку. От трех до восьми лет.





Я подписал бумагу, потому что я уже был изнеможен, и у меня уже башка не работала, я единственное что хотел – просто попасть домой и лечь нормально спать.





Дальше – суд и возможный штраф от 300 до 500 долларов

– Что тебя ждет дальше?





– Меня отпустили, но у меня будет суд 19-го числа. Процентов 90 что будет штраф. Порядка 300-500 долларов. За то, что я вышел на улицу 11-го числа вечером.





ЦИП на Окрестина





– А в стране был объявлен комендантский час?





– Конечно нет.





– Мы хотели попытаться отправить к тебе адвоката или юриста, кого угодно, кто мог бы вообще помочь, но для этого нужно было знать где ты, а мы не знали где ты. И служба 102 нам ничего не сообщала, но нам сказали, что лучше не посылать, потому что могут быть плохие последствия.





– Я так скажу: за любое слово, которое ты мог сказать [против них], тебе могли просто врезать еще. Так что ты там лежал и особо не горлопанил, скажем так. Когда ты просил адвоката, они могли только посмеяться, выкинуть какую-то саркастическую шутку.





Избили 5 раз, но нашел силы улыбаться. Верит в людей и не уверен, что надо уезжать





– Как ты можешь оценить свои повреждения? Ты говорил, что тебя били коленом по лицу, палками много раз.





– Физически себя чувствую хорошо. Немного простудился, потому что две ночи на холодном бетоне и под открытым небом дают о себе знать. Болят колени, но это быстро проходит. У меня там немножко опух голеностоп. После того как меня отпустили, я даже не замечал, что он вообще опух. Прошел день, опухоль спадает. Следы от хомутов на запястьях уже пропали. Это пропадает буквально за два дня, хотя боль просто адская. От дубинок практически ничего не осталось, быстро все зажило.





– Тебя побили пять раз. При этом всем ты сказал, что при виде Лядова ты улыбнулся.





– После первых избиений я понял, что не контролирую ситуацию и физическая боль пройдет рано или поздно. Мне будет плохо, только если я эмоционально сдамся. Поэтому я старался максимально абстрагироваться от всего, что происходит вокруг. Это было очень сложно сделать, но каждое избиение я старался не запоминать, ждать непонятно чего и надеяться, что будет лучше.





– Что вообще происходит – это очень трудно оценить, эту историю. Где дно?





– Дна нет. Когда ты просишь воды, когда ты видишь, что человек падает в обморок и ему плохо [...] Человек приходит и говорит, что этому помогать не буду, с ним все нормально. Человек падает в обморок – и в этот момент у тебя пропадает любое уважение, которое у тебя было к правоохранительным органам. После таких моментов ты понимаешь, что только ты сам можешь себя защитить.





– LastHero до задержания и после – два разных человека?





– Точно могу сказать, что я стал сильнее морально. Я видел, как люди сдавались и плакали, поддавались эмоциям, пытались спорить с этими… нехорошими людьми, которые держали нас там. Я чувствую только то, что я все это преодолел и я стал только лучше.





А после того как увидел, что люди на выходе из СИЗО нас ждут и поддерживают – это было просто прекрасно. Я был очень рад и я понимал, что все-таки я там пробыл не зря. Поднялся очень большой резонанс и люди стали выходить еще больше на улицы, на те же мирные протесты. И становится только лучше.





– Через три дня у нас официальная игра. Болельщикам ждать твоего появления в лобби или тебе нужно еще время?





– Я думаю, что буду готов, если со мной вдруг ничего не случится. Если меня кто-то вдруг не заберет на какой-нибудь митинг и меня не посадят на 8 лет. Я-то точно никуда уже не поеду. Я далек от политики и сам не хотел в это ввязываться, просто стечение обстоятельств. Можете посмотреть наши новостные сайты, посмотреть фотографии и почитать комментарии людей, которые были внутри изоляторов. Поймете, что я просто один из тысяч, нескольких тысяч таких людей, которые попали просто туда случайно.





[,..] Я просто не представлял, что столько людей вообще переживает за меня, за обстановку [в стране]. Спасибо вам большое от души и от сердца. Злости у меня нет, а вот энергии точно хватает.



