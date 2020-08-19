Новополоцкий спортсмен-кикбоксер Александр Скороход записал видео, в котором вызывает на дуэль сотрудника правоохранительных органов. Спортсмена возмутило видео задержания мужчины на одной из улиц Новополоцка. На записи видно, что несколько милиционеров окружили мужчину в белой майке. Мужчина стоит на коленях, держа руки за головой. Подбегает еще один милиционер и с размаху бьет ногой стоящего на коленях задержанного, кричит «Лежать!». За кадром слышны возгласы женщин, которые возмущены жестокостью, девушка испуганно вскрикивает «Мама!».









- Я, Александр Сергеевич Скороход, мастер спорта Республики Беларусь по кикбоксингу, житель Новополоцка, хочу обратиться к сотруднику ОМОНа, который в моем родном городе нанес подлый удар в спину стоящему на коленях мужчине, держащему руки за головой. Я вызываю тебя на честный бой на ринге, в рамках закона, в перчатках, с судьями и секундантами. Только там ты сможешь доказать, насколько ты крутой боец, раз ты позволяешь себе такие дерзкие задержания, - обратился спортсмен к милиционеру. Время и место дуэли он предложил выбрать противнику.



