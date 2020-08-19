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Егор Филипенко: «Я с народом, поддерживаю людей, которые выходят на улицы»

Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился своим мнением относительно событий, происходящих в Беларуси последние несколько дней.


«Наша база находится за городом, и мы ездим по объездной дороге. Насколько я знаю, в Борисове люди выходят на улицы с цветами. Все мирно и культурно. Никакой агрессии со стороны людей я не видел.

Понимаю чувства протестующих, к ним нельзя оставаться равнодушными. Я с народом, поддерживаю людей, которые выходят на улицы. Против них применяются неправомерные действия со стороны силовиков», – сказал Филипенко.

В городах Беларуси ежедневно люди выходят на улицы, требуя отмены результатов выборов. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,23% голосов. Участники акций уверены, что результаты сфальсифицированы. Ранее мирных протестующих в грубой форме разгоняли силовые структуры.
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