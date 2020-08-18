Жизнь из параллельной реальности: Брест разгромил "Астану"!

И его первый тайм прошел просто волшебно – чемпионы Беларуси накидали не игравшей из-за коронавируса пять месяцев «Астане» четыре мяча! Жаль, что из-за того же коронавируса УЕФА запретило зрителей на матче – хотя не факт, что с нынешней ситуацией в стране их бы разрешили даже без этого, пишет Трибуна





Открыл счет на 15-й минуте Михаил Гордейчук – Артем Милевский классным пасом отдал на фланг Абдулайе Диалло, а тот выкатил мяч партнеру на пустые ворота.





Уже через минуту с небольшим счет стал 2:0: на фланге забыли Кирилла Печенина, который принял непростой мяч, продвинулся к воротам и поразил ближний угол.





А к 22-й минуте счет стал разгромным: Гордейчук, разыграв мяч с Печениным, оформил дубль.





Но и это было не все! На 37-й минуте Милевский классно нашел пасом в касание врывавшегося в штрафную Павла Седько – и тот бильярдным ударом в дальний угол сделал счет 4:0!





В концовке тайма «Астана», правда, один мяч отыграла – дальним ударом отметился Марин Томасов. Но преимущество Бреста все равно пока колоссальное.





Правда, второй тайм начался тоже с гола «Астаны». Но вскоре «Динамо» сделало счет 5:2! Снова все сделал Милевский – прорвался по флангу и скатил на Диалло, который со второго раза послал мяч в ворота.





А в концовке матча ситуация повторилась: «Астана» забила третий, а через минуту «Динамо» отличилось в шестой раз – это был дубль Диалло.





6:3 – «Динамо» побеждает и выходит во второй квалификационный раунд ЛЧ. Тут, что называется, итоговый результат пересмотрен быть не может (ЦИК, думаем, поставил бы лайк).





В следующей стадии брестчане тоже сыграют дома. Соперник определится 19 августа в матче «Конназ Куэй» и «Сараево».