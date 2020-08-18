- Как относитесь к происходящему в стране?





– К этому шло, что народ наконец-то понял, что имеет права какие-то.





- Понимаете, почему люди протестуют?





– А что ты думаешь, что как пишут про меня, что я подкорытник какой-то? Конечно, понимаю. Избрали одного, а навязывают другое мнение.





- А ваше отношение поменялось к Лукашенко?





– А я же сказал в свое время, что он мне вообще не близок. Он мне не помогал и не помогает. Вообще мне никто не помогает. Такое мое отношение. Нет такого, что я за кого-то лично. Я нейтрален. Я ни за кого не голосовал.





- Но вы же говорили, что будете за «батьку» голосовать?





– Ну это как написать. Я имел в виду, что шансов как бы маловато у претендентов, но получилось у них.





- А как к насилию силовиков относитесь? Откуда это все возникло? Есть какое-то объяснение?





– Поступил приказ, и начали бить. Как я на это могу отреагировать? Плохо, конечно. Нельзя так делать. В чем причина такой жестокости? Я не знаю, в чем причина. Поступил приказ: подавить жестко. Как я объясню эту причину? Начали избивать людей. Это недопустимо.





- Как думаете, чем это все закончится? Устоит действующий президент?





– Думаю, что нет. Ты же видишь, что творилось. Байдачный правильно сказал, что пора уже уйти, так сказать. Самое главное, чтобы здесь не началась такая бойня. Чтобы не били людей. Чтобы дети ходили спокойно.





- Сами чувствуете угрозу для себя?





– Я за себя не боюсь. Я боюсь за своих родных, вот, за что я боюсь, за детей. Не дай Бог тронули бы моего ребенка, ну, наверное, и я был палку взял. Я думаю, что это еще не встали средних лет мужики, а молодежь, в основном, там хватали. Если мужики повыходят, то это будет уже страшно. Стариков не погонишь таких, как я и остальных. Тяжело будет погнать. Это мое отношение такое. Нельзя так делать, – сказал Володенков.