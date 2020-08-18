«Мы нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступающие в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивающие интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов Президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.





Мы все верим, что среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные люди и настоящие профессионалы. Тем не менее, очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной, силы в отношении граждан Республики Беларусь.





Руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, ее законодательством, мы, являясь частью народа Республики Беларусь – источника власти, нижеподписавшиеся требуем:





1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы Президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы Президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставку действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.





2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.





3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.





4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в Президенты Республики Беларусь.





5. Выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.





6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.





В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны, или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спорти ые федерации и комитеты», – говорится в заявлении.





Подпись под заявлением поставили:





1. Андрей Кравченко – серебряный призер Олимпийских игр 2008, чемпион Европы, серебряный призер двух чемпионатов мира по легкой атлетике. Заслуженный мастер спорта;





2. Дмитрий Асанов – боксер, Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира 2015, победитель II Европейских игр 2019 года, серебряный призер I Европейских игр 2015 года;





3. Степан Попов – чемпион мира и Европы, Победитель l Европейский игр по самбо. Заслуженный мастер спорта. Обладатель мирового диплома в спорте FairPlay;





4. Александра Герасименя – двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2012 года, бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира и Европы, Заслуженный мастер спорта;





6. Наталия Лещик – серебряный призер Олимпийских Игр в Лондоне 2012, чемпионка и многократный призер Чемпионатов Европы и Этапов Кубка Мира по художественной гимнастике;





7. Эльвира Герман – чемпионка Европы 2018 по легкой атлетике;





8. Марина Арзамасова – заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, чемпионка мира 2015 и чемпионка Европы 2014;





9. Дюбин Дмитрий – мастер спорта международного класса по легкой атлетике, член национальной команды , бронзовый призер чемпионата Европы 2018 , серебряный призер кубка Европы 2019;





10. Александра Романовская – чемпионка мира по фристайлу 2019 года;





11. Анастасия Архипова – заслуженный мастер спорта по самбо, Мастер спорта международного класса по дзюдо, член национальной сборной по самбо;





12. Дмитрий Базылев – чемпион мира по самбо, Заслуженный мастер спорта,главный тренер национальной команды РБ по самбо;





13. Евгений Алексиевич – мастер спорта международного класса, неоднократный призер чемпионатов Европы и мира,боевое самбо;





14. Сацук Максим – призер чемпионата Европы по дзюдо до 23 лет, призер первенства Европы по самбо среди молодежи, неоднократный чемпион и призер международных и республиканских соревнований. В прошлом спортивный менеджер по дзюдо Дирекции II Европейских игр, ныне ведущий специалист ОО «Белорусская федерация дзюдо». Сидел в ИВС на Окрестина с 10 по 14;





15. Екатерина Снытина – капитан национальной команды Республики Беларусь по баскетболу;





16. Елена Левченко – белорусская баскетболистка, финалистка женского НБА 2010, лучшая центровая Чемпионата мира 2010, бронзовый призер чемпионата Европы 2007;





17. Арина Мосько – игрок национальной сборной Республики Беларусь по баскетболу;





18. Анна Брич – игрок национальной сборной Республики Беларусь по баскетболу;





19. Паим-Красовская Анжела Да Консейсаувна – чемпионка мира,чемпионка Европы по самбо, основатель и руководитель С.К. «Спарта»;





20. Анфиса Касьянова – белорусская федерация современного пятиборья, чемпионка и призер первенств мира и Европы, чемпионка мира в категории «мастерс».





21. Александр Опейкин – директор гандбольного клуба «Витязь», инспектор Европейский гандбольной федерации по маркетингу;





22. Константин Грибов – исполнительный директор Белорусской федерации конного спорта;





23. Жанна Атавина – исполнительный директор ОО Белорусская федерация бадминтона;





24. Сергей Еременко – тренер отделения самбо, учреждение ГЦОР единоборств г. Минска;





25. Константин Яковлев – главный тренер Гандбольного клуба «Витязь», мастер спорта;





26. Вадим Радкевич – ГУ РЦОП «Стайки», тренер-методист;





27. Иван Турончик – спортсмен дзюдо;





28. Александр Маркелов – гандболист, бывший игрок национальной и молодежных сборных Беларуси;





29. Дмитрий Катаев – тренер по хоккею;





30. Сергей Свирков – заместитель директора Гандбольного клуба «Витязь»;





31. Илья Конев – пресс-аташе Гандбольного клуба «Витязь»;





32. Максим Лорченко – юрист, бывший исполнительный директор Белорусской федерации велосипедного спорта;





33. Владислав Лычик – РЦОР по гандболу, тренер-преподаватель по спорту;





34. Денис Гавриленко – тренер мужской кадетской сборной по фехтованию на шпагах;





35. Евгений Соловьев – менеджер сборной РБ по флаг-футболу, чемпион РБ по флаг-футболу 2013;





36. Иван Грунтов – редактор сайта Hockey.by, официального ресурса Федерации хоккея Беларуси;





37. Александр Куль – баскетболист, бывший игрок национальной сборной Республики Беларусь;





38. Наталья Петракова – мастер спорта международного класса, старший тренер женской национальной команды по гандболу;





39. Елена Куль (Миклашевич) – мастер спорта по волейболу;





40. Роман Богодухов – основатель теннисной лиги в Беларуси, организатор теннисных турниров;





41. Анатолий Мартыненко – мастер спорта РБ по боксу. 8 лет проработал в СДЮШОР г.Минска по боксу, перед выборами уволился;





42. Андрей Чернявский – мини-футбол, пляжный футбол, клуб «Дорожник», обладатель Кубка и Суперкубка РБ;





43. Рогач Антон – специалист по рекламе и PR ХК «Динамо» Минск; спортивный журналист;





44. Чарыкова Инна – заведующая психологии спорта, кандидат медицинских наук;





45. Гататуллина Елизавета – футбольный клуб «Динамо-Минск», специалист по связям с общественностью;





46. Пирская Ангелина – мастер спорта по Дзюдо и Самбо, чемпионка и призерка чемпионатов мира и Европы по самбо;





47. Николай Цынкевич – ПБК ЦСКА (Москва), руководитель пресс-службы;





48. Диана Воронович – Мастер спорта по хоккею на траве, ХК Виктория, Смолевичи;





49. Казанцев Владимир – тренер-массажист национальной команды РБ по боксу;





50. Иванов Андрей – репортер телеканала «Беларусь 5»;





51. Ящук Анна – игрок национальной сборной Республики Беларусь по гандболу;





52. Ежикова Карина – мастер спорта, игрок национальной сборной Республики Беларусь по гандболу;





53. Хамулькин Вячеслав – тренер ГЦОР по водным видам спорта (прыжки в воду);





54. Филанович Александр – бывший профессиональный футболист;





55. Егор Бубен – спортивный директор велоклуба «Фереи»;





56. Шершань Дмитрий – мастер спорта международного класса по дзюдо, 2-ух кратный призер чемпионатов Европы, член национальной команды по дзюдо;





57. Ваховяк Александр – мастер спорта международного класса по дзюдо, член национальной команды по дзюдо, призер чемпионата мира по самбо;





58. Аббасова Лейла – член национальной команды по самбо, мастер спорта международного класса, многократный призер чемпионатов мира и Европы по самбо;





59. Максим Паршуто – бывший пресс-секретарь футбольного клуба «Крумкачы», бывший главный редактор «Трибуны» Sports.ru;





60. Косцова Алена – мастер спорта, член национальной сборной Республики Беларусь по пулевой стрельбе;





61. Хмельницкая Александра – мастер спорта, чемпионка Республики Беларусь по фехтованию;





62. Бесман Никита – мастер спорта по самбо;





63. Сыроежко Анастасия – мастер спорта международного класса по хоккею на траве и индорхоккею;





64. Ольга Мазуренок – заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, чемпионка Европы по легкой атлетике (марафон, Берлин 2018);





65. Строк Александр – пресс-секретарь ФК «Динамо-Минск»;





66. Максименко Игорь – призер и победитель международных и российских первенств по теннису в единичном и парном разрядах, победитель крупнейшего Latvian open 2016 по пляжному теннису;





67. Дмитриев Александр – тренер по теннису, ООО «СК-7» YESTODAY;





68. Масейкова Елена – инструктор-методист, РЦОП по ЗВС Раубичи;





69. Просенцова Ирина – мастер спорта международного класса по современному пятиборью, двукратная чемпионка мира (команда и эстафета), бронзовый призер мира в эстафете, двукратная чемпионка Европы (эстафета), серебряный призер чемпионата Европы (команда), бронзовый призер чемпионата Европы лично, обладатель Олимпийской лицензии в Токио 2021,неоднократная призер этапов кубка мира (эстафета),неоднократная призер,чемпионка чемпионатов Европы и мира по юниорам и юношам;





70. Сошко Евгений – тренер-массажист хоккейного клуба «Юность-Минск», национальной сборной РБ по хоккею U-18;





71. Угляница Наталия – менеджер ООО «Велосипедный клуб «Минск»;





72. Пимахин Андрей – мастер спорта по волейболу;





73. Елизавета Багрова – тренер-преподаватель БАЭГГ;





74. Федярин Алексей – мастер спорта Республики Беларусь по фехтованию, МГ СДЮШОР Профсоюзов по фехтованию, Тренер-преподаватель;





75. Лях Егор – гандболист, бывший игрок ГК «Витязь»;





76. Тихонов Павел – член национальной сборной РБ по современному пятиборью. Бронзовый призер этапа кубка мира-2015, бронзовый призер ЧМ-2017 в эстафете;





77. Эктов Андрей – специалист по работе со спонсорами и партнерами ЗАО ФК «Динамо-Минск»;





78. Цурикова Алина – руководитель лицензионной программы II Европейских игр, ответственный секретарь Белорусской федерации гонок с препятствиями, МС по фехтованию, КМС по современному пятиборью;





79. Анастасия Ларочкина – КМС по художественной гимнастике, бывший член молодежной сборной РБ, педагог-хореограф;





80. Кузьмин Сергей – бывший член национальной сборной по боксу. Участник и призер чемпионатов мира и Европы;





81. Елена Гендель – белорусская волейболистка, бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи, многократная чемпионка России, серебряная чемпионка Польши, игрок команды «Ленинградка».





82. Ангелина Щерба (Гладкая) – мастер спорта по художественной гимнастике, призер чемпионата Европы в Баку в 2007 году;





83. Валеев Ренат – мастер спорта по дзюдо;





84. Анатолий Редин – спортивный фотокорреспондент;





85. Довгаль Антонина – мастер спорта по художественной гимнастике, тренер-преподаватель РЦОПа по гимнастике художественной и тренер клуба эстетической гимнастики «Сильфида»;





86. Ченцов Виктор – бодибилдинг , КМС , чемпион РБ 2012 года;





87. Шулякевич Мария – инструктор-методист РЦОП по ЗВС Раубичи, мастер спорта РБ;





88. Екатерина Паству – психолог, РЦОП по фристайлу;





89. Александра Панькина – бронзовый призер Олимпийских игр 1996 года в Атланте (гребля академическая);





90. Судиловский Ян – МСМК по боксу,член национальной сборной РБ до 2016 года, призер всемирной универсиады в Казани,чемпион Европы, финалист чемпионата мира среди студентов,многократный победитель национальных кубков и чемпионатов;





91. Климова Елена – тренер по плаванию Гцор Минск, заслуженный тренер РБ;





92. Радюк Ярослав – член национальной команды по совр. пятиборью;





93. Нестерук Валентина – мастер спорта по гандболу , член национальной сборной РБ по гандболу;





94. Старовойтов Никита – тренер-массажист национальной женской сборной РБ по тяжелой атлетике;





95. Селивончик Алексей – ФК «Динамо-Минск» специалист по маркетингу;





96. Плахов Антон – маркетолог ФК Динамо-Минск;





97. Пыжик Алексей – футбольный клуб Динамо Минск, специалист по связям с болельщиками;





98. Петрукович Алеся – ЗАО «ФК «Динамо-Минск», специалист по организации мероприятий;





99. Руто Дмитрий – журналист спортивного сайта by.tribuna.com;





100. Островский Дмитрий – мастер спорта, серебряный призер Чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров. Чемпион республики Беларусь, член национальной сборной;





101. Дубицкий Олег – легкая атлетика;





102. Павел Ситенков – мастер спорта Республики Беларусь по плаванию, неоднократный победитель и призер Чемпионатов и Кубков Республики Беларусь по плаванию. До недавнего времени начальник-старший тренер национальной команды Республики Беларусь по плаванию;





103. Рыжанков Андрей – ведущий специалист по маркетингу, федерация хоккея Республики Беларусь;





104. Анастасия Тарахович – мастер спорта международного класса по синхронному плаванию. Бывший член национальной сборной РБ;





105. Вардак Эльмира – мастер спорта международного класса по синхронному плаванию;





106. Анна Авраменко – маркетолог Федерации Хоккея Беларуси;





107. Александр Осипов – начальник отдела маркетинга и рекламы, Федерация хоккея Беларуси;





108. Микулич Татьяна – БГУФК, старший преподаватель;





109. Черных Анастасия – председатель Апелляционного комитета Ассоциации «Федерации хоккея Республики Беларусь», ведущий специалист по правовому обеспечению;





110. Борисевич Дарья – МСМК, национальная команда РБ по легкой атлетике.





111. Каминский Алексей – МС РБ по прыжкам в воду, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта БГУ;





112. Михайлова Анна – легкая атлетика, победитель чемпионата Республики Беларусь 2019 и 2020 гг., спортсмен-инструктор;





113. Алексей Норман – спортивный журналист;





114. Островский Максим – ведущий ФК «Динамо-Минск», ГК СКА-Минск, национальных сборных Беларуси по гандболу;





115. Демяшкевич Сергей – греко-римская борьба, чемпион мира, Европы, победитель Кубка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Барселоне;





116. Сергей Молчан – МС по легкой атлетике;





117. Жевняк Ирина – тренер-администратор национальной команды РБ по греко-римской борьбе;





118. Хрущева Ева – специалист по по работе с клиентами, Федерация хоккея Беларуси;





119. Турчин Демьян – ЗМС, 2-х кратный чемпион мира, 5-и кратный чемпион Европы;





120. Войтехович Андрей – ХК «Неман» Гродно, сСпециалист по маркетингу.



