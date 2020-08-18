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Артур Удрис: «Я не знаю и не представляю, какая правда может обнажиться, если, дай Бог, власть сменится»

Белорусский волейболист Артур Удрис высказался о действиях силовиков.

– Что вы вообще думаете о происходящем в стране?

– Последние недели я очень плохо сплю. Меня все очень сильно волнует. Некоторые волейболисты думают по поводу новых команд на следующий сезон, но я попросил агента, чтобы он подождал с этими вопросами. Я не могу сейчас думать и говорить о волейболе. Все это мне кажется несущественным по сравнению с тем, что прямо сейчас происходит в Беларуси.

Я не знаю и не представляю, какая правда может обнажиться, если, дай Бог, власть сменится. У нас тут филиал гитлеровской Германии под носом, а мы об этом вообще не знали… Я не представляю, что власти творили до этого при такой безнаказанности и таком отсутствии гласности. И что сейчас продолжают творить на Окрестина. Несмотря на все заверения, людей до сих пор не отпустили, начинают кормить завтраками. Информация о том, что там происходит, поступает всякая. Говорят даже о куче трупов, но я надеюсь, что это не так, – сказал Удрис.
Tribuna
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