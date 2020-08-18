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Валерий Исаев: «АБФФ сегодня в очередной раз нарушит свои регламенты и регламенты ФИФА»

Агент Валерий Исаев раскритиковал руководство АБФФ.



«Это зеленый газон Витебского ЦСК. Все красиво и спокойно, везде тренируются дети. Так было все эти тревожные недели. Я к чему. АБФФ сегодня в очередной раз нарушит свои регламенты и регламенты ФИФА, или отменят очередной тур или решат провести без зрителей. Руководство этой организации давно себя дискредитировало в глазах болельщиков страны. И продолжает сейчас принимать решения только в угоду власти. Нет сегодня предпосылок (если только связанных с пандемией) для того, чтобы не проводить матчи или проводить их без болельщиков.

Количество болельщиков на большинстве наших стадионов и до пандемии не было критичным для запретов. Что касается безопасности, то она точно не исходит от болельщиков или фанатов. Проходящие по всей стране массовые манифестации показывают миролюбивость людей и отсутствие всякой агрессии в сторону друг друга. Руководству федерации вдруг стало наплевать, как потом заканчивать чемпионат, как будет выглядеть сборная, им бы день продержаться... Призываю главных тренеров команд и руководителей клубов выразить свою точку зрения на эту ситуацию, не забывая при этом, что футбол прежде всего для жителей страны», – написал Исаев в Facebook.
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