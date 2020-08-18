Футбольное и хоккейное сообщества пока следят за развитием событий и почти не высказываются, даже когда по голове дубасят дубинками. Избитый Литвинов, хоккеист "Динамо-Молодечно", предпочел помалкивать. Его право.





Сказал Гончаренко. Был ёмок Шкурин — федерация, наверное, до сих пор в оторопи. Гендиректор БАТЭ Михаил Залевский, ранее работавший в МВД, устроил перформанс, отправив свою форму в мусорный бак. Сформулировали позицию судейский корпус и два члена КДК БФФ.





Дальше идет со скрипом. Футбольные клубы тихо используют паузу, чтобы "максимально подготовиться к решающим матчам". Вряд ли можно засчитать за позицию квелое заявление соотечественникам от Министерства спорта и туризма.





Выступили некоторые игроки БАТЭ — но это личное: за решеткой оказался их одноклубник Антон Сарока. Футболисты поддержали футболиста. Сарока уже на свободе.





При каких обстоятельствах его задержали? Что с ним произошло после? Будет ли заявление в следственный комитет? Или уже подано? Захочет Сарока проговорить это публично или просто перелистнуть и жить дальше? Пока нет ответа.





Показательно, что Стасевич, Филипенко, Бага, Щербицкий и другие "желто-синие" отреагировали, когда дело коснулось их окружения. А клубный инстаграм даже не репостнул командный флэшмоб про то, что Сарока, как и остальные "окрестинцы" и "жодинцы", задержан несправедливо.





Личное — катализатор для многих, не только для спортсменов. Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал протесты, когда увидел фото избитого одноклассника дочери, "который точно никогда не числился в смутьянах". Без этого триггера, может, и чиновник, и игроки так и не подали бы голос.





Почему молчат остальные? Может, им просто нечего сказать.





Лично их протесты не коснулись, родственники или друзья, за которых следовало бы вписаться, не пострадали. Силовики жестоки и лупят всех без разбору — такие новости, конечно, видеть неприятно. Против насилия наверняка кто-то еще выступит.





Но в остальном не сказать, что конкретно для футболистов и хоккеистов нынешний режим так уж плох. Наоборот, это в первую очередь волею режима, а уж только потом благодаря мастерству и тем более популярности, значительная часть наших спортсменов живет жизнью профессионалов. А не совместителей-энтузиастов, поигрывающих в АЛФ и Ночной Хоккейной Лиге.





У многих очень неплохие по белорусским меркам зарплаты, какая-никакая стабильность в жизни. И семью есть возможность на море свозить, и в инстаграме поделиться красивой фоткой из красивого места. Им есть что терять. А поддержать протестующих — по сути, выступить против нынешнего работодателя, который обеспечивает dolce vita.





Весь спорт в Беларуси существует сегодня за счет господдержки — живет от указа до указа. Действующий, кстати, истекает в конце этого года. Что будет с футболом и хоккеем, если придет новая власть? Не превратится ли высшая лига в турнир шестнадцати "Смолевичей" и "Городей", где игроки выходят на поле, гадая, заплатят им в этом месяце или пообещают разобраться с долгами в следующем?





Куда идти, если закончится минское "Динамо" в КХЛ? В КХЛ на белорусов спрос не высок: кто мог, уже уехал. А экстралигу в теории ждет то же безденежье, что и футбольный чемпионат. На первых порах так точно.





Наверняка спортсмены задумываются над этими вопросами, и неопределенность их пугает. А скажут что-то не то — ждать понимания неоткуда, кроме одобрительных комментов в интернете, которыми, как известно, в магазине не расплатишься.





Только наживешь неприятностей — что тогда, идти в фонд поддержки пострадавших в ходе протестов?.. Поддержал протестующих и остался без средств к существованию, прошу помощи, футболист.





Функционеры существуют в том же мире умолчания, пользуясь забавными эвфемизмами. Матч брестского "Динамо" и "Слуцка" перенесен "на основании ходатайства клуба с учетом усиленной подготовки ФК "Динамо-Брест" к матчу 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Астаны".





А "Минск" — "Славия" — "в целях дальнейших профилактических мероприятий по борьбе с распространением вируса COVID-19". А весь футбол отменен до 17 августа — по "форс-мажорным обстоятельствам". Обстоятельства — совсем не секрет, но выговорить их на номенклатурном языке не получается. Нет в нем подходящих гласных и согласных.





Не хватает языковых средств даже для мало к чему обязывающего заявления: остановите насилие. В этом жесте, на первый взгляд, никакого криминала. Но, может, есть второй взгляд, третий — будто перестраховываются с той стороны. По крайней мере, БФФ за того же Сароку, игрока сборной, в кризисный момент публично не вписалась. Как и ФХРБ за Литвинова.





Вписываться — это ведь вообще до последнего времени было не нашей чертой. Сейчас про зверства ОМОНа заговорили везде. Но вспомните, сколько последних лет футбольные болельщики жаловались на милицию, на досмотры, на грубость, на ругань, некоторые — и на "дубинопись".





И обыски были, и аресты, и сроки даже. Сколько народу за них реально вписалось? Если уж даже журналистов на стадионном входе обыскивает не просто сотрудник, а самый что ни на есть омоновец в полном обмундировании, охота к разговорам улетучивается сама собой.





Вот и теперь министр внутренних дел Караев убеждает нас: товарищи народ, вы же как дети малые, вышли на улицу, без коридоров безопасности, без цепочек, без разделения на секторы, так и до повторения давки на Немиге недалеко… Кстати, где ваши дети? Не на Немиге ли? А что они там в принципе делают — там ведь вообще-то уголовники и наркоманы! Ну и далее по патетически озвученному тексту.





Это еще один намек от силовиков, что сидеть дома и молчать — дело исключительно полезное для здоровья. В герои ведь на улице не попадешь, а вот в больницу "скорой помощи" — очень может быть. Правда, не сразу после получения травм, а суток через четверо.





Пост в инстаграме может обойтись не менее дорого: дадут "волчий билет" как врагу стабильности — и что дальше? На завод гайки крутить? Зачем такие проблемы настоящим профессионалам?





Они не хотят, как в 90-е, ходить в лаптях, не хотят, чтобы муки оставалось на три дня и чтобы бедный Шейман опять ездил с пистолетом по Минску, охотясь за главарями тридцати двух банд. Что ж — нормальное желание взрослых мужчин.





Вы можете молчать, ребята. Нам все понятно и без ваших слов.