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Сборная Беларуси по легкой атлетики выступила с заявлением: за свободу слова и остановить насилие со стороны силовиков

Члены сборной Беларуси по легкой атлетике обратились к белорусскому народу, а также выступили против насилия со стороны силовиков.

«Мы Спортсмены национальной̆ команды Республики Беларусь по легкой атлетике и коллектив Республиканского центра по легкой атлетике!

Обращаемся ко всем в связи с событиями, которые происходят в нашей стране.

Мы не можем стоять в стороне, мы не можем больше терпеть то насилие, которое применяется в отношении наших граждан, друзей, коллег и родственников. Мы считаем действия силовых структур незаконными и неприемлемыми.

Мы за свободу слова и считаем, что каждый Гражданин Республики Беларуси имеет право на свой голос.

Мы за мир без насилия», – говорится в обращении от лица Кристины Тимановской в инстаграме.
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