Сборная Беларуси по легкой атлетики выступила с заявлением: за свободу слова и остановить насилие со стороны силовиков
Члены сборной Беларуси по легкой атлетике обратились к белорусскому народу, а также выступили против насилия со стороны силовиков.
«Мы Спортсмены национальной̆ команды Республики Беларусь по легкой атлетике и коллектив Республиканского центра по легкой атлетике!
Обращаемся ко всем в связи с событиями, которые происходят в нашей стране.
Мы не можем стоять в стороне, мы не можем больше терпеть то насилие, которое применяется в отношении наших граждан, друзей, коллег и родственников. Мы считаем действия силовых структур незаконными и неприемлемыми.
Мы за свободу слова и считаем, что каждый Гражданин Республики Беларуси имеет право на свой голос.
Мы за мир без насилия», – говорится в обращении от лица Кристины Тимановской в инстаграме.
09:37 18/08/2020
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