Вадим Бразовский — силовикам: ребята, не играйте с огнем!





- Во времена СССР я служил в разведроте. Войсковая часть 1442, город Небит-Даг, Туркмения. Командующий — Громов, выводивший советские войска из Афганистана. Нас многому там учили. Технике и тактике военных действий. Ведению боя один на один, один против двух, трех, четверых, пяти, шести... А дальше, возможно, всегда была граната. Глядя сейчас на эти действия, которые происходили со стороны силовых структур, я не представляю, как их учат. Положив чучело и раздав дубинки? И пошла учеба боя: два, три, четыре, пять, шесть или десять против одного? Да и как вообще можно объяснить жестокие избиения людей, которые выходят на мирные протесты, чтобы просто высказать свою точку зрения?





Общаюсь со многими ребятами моего года рождения, это поколение 50 "плюс". Есть морпехи, ВМФ, где служили три года, и там суровые мужчины. Короче, я хочу сказать всем тем, кто творил этот беспредел на улицах: ребята, не играйте с огнем!



